Italia Loves Romagna, qualcosa non è andato come previsto. Uno degli eventi più attesi quello andato in scena al Rcf Arena di Campovolo e trasmesso in diretta tv su Rai 1. Una platea numerosissima di circa 40mila presenti, tutti pronti a sostenere, insieme ai 18 artisti, l’iniziativa benefica atta a promuovere la raccolta fondi in favore dell’Emilia Romagna, duramente colpita dalla drammatica alluvione. Eppure il dibattito social sull’iniziativa ha fatto emergere alcuni dettagli che avrebbero deluso le aspettative.

Panico in diretta tv all’Italia Loves Romagna. Cantanti iconici della musica italiana anni ’90, ma anche attori e conduttori pronti ad alternarsi sul palcoscenico davanti a una platea di 40mila spettatori. Prevista nel corso della serata anche la diretta streaming su RaiPlay, con alla guida del timone Andrea Delogu, pronta a raccontare il dietro le quinte dell’evento. Ma nonostante il successo, qualcosa sembra essere andato storto e il dibattito si è riversato sui social.

Panico in diretta tv all’Italia Loves Romagna: utenti in protesta

Sembra che alcuni utenti si siano pesantemente lamentati dell’organizzazione soprattutto in merito agli aspetti audio. Questi alcuni dei commenti che si apprendono sui social: “Non si sente nulla o cosa? Cioè il fonico ha dato forfeit io sento più gli applausi del pubblico che le voci”, “Se si deve sentire cosi possono anche chiudere”, “Tutto molto bello ma l’audio fa schifo!”, “Audio pessimo”, “Da casa l’audio non è dei migliori”.

E non sono mancate le battute ironiche che hanno per qualche secondo allontanato l’accaduto dal puro flop: “I tecnici del suono stanno boicottando il concerto, Laura Pausini fai qualcosa”. Ma a,l di là delle proteste, l’evento ha avuto sicuramente un seguito eccezionale. Gli artisti che hanno aderito all’iniziativa sono stati: Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama e Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero. Presenti anche una band di dieci elementi e l’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori italiani.

Apprezzatissimi anche gli interventi nel corso della serata di altri volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione, come l’immancabile Amadues, e ancora Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. Per quanto invece riguarda la diretta tv affidata ad Andrea Delogu, via libere alle interviste rivolti ai rappresentanti delle Istituzioni così come alle testimonianze dei cittadini colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna e ai volontari che collaborano con la Protezione Civile. Al di là delle polemiche, l’evento è stato comunque un successo.