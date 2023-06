L’annuncio della morte dell’attore è arrivata ieri: a darne notizia la collega e amica si sempre: “Grazie a tutti i suoi fan e amici per tutto il supporto in questi ultimi mesi. Era un attore straordinario e un essere umano brillante, e sono stata fortunata ad averlo avuto nella mia vita”, le parole dell’attrice Bette Midler. Attore poliedrico, aveva 86 anni, ed ha preso parte ad alcune pellicole che hanno segnato in maniera indelebile la storia del cinema mondiale.

Sul profilo Facebook dell’attore è stato pubblicato un post firmato da un’amica, Helen Sanders: “Volevo ringraziarvi tutti per aver stretto l’amicizia con Frederic sulla sua pagina FaceBook e per tutti i vostri bellissimi commenti e messaggi che gli avete inviato. Li ha letti tutti e gli hanno dato tanta gioia e conforto in queste ultime settimane. Era così felice di sapere che la sua arte e il suo lavoro hanno colpito così tante persone in maniera così positiva”.





Morto l’attore Frederic Forrest, recitò in Apocalipse Now

“Ha detto: “È questo il senso di tutto!”. Voglio ringraziare tutti voi per il conforto e la gioia che gli avete dato”. Frederic Forrest è principalmente conosciuto per il ruolo di Chef in Apocalypse Now (1979) e per aver interpretato lo scrittore Dashiell Hammett due volte: nel film Hammett – Indagine a Chinatown (1982) e in Citizen Cohn (1992). Ha avuto un ruolo importante anche nella miniserie televisiva Colomba solitaria (1989).

Nel 1993 ha interpretato il ruolo di Nick, negoziante neonazista, omofobo e maschilista nel film Un giorno di ordinaria follia di Joel Schumacher. Candidato all’Oscar al miglior attore non protagonista per il suo ruolo in The Rose (1979), fra gli altri suoi ruoli di rilievo quelli in La conversazione (1974), Missouri (1976), Un sogno lungo un giorno (1983), Il grande inganno (1990) e Trauma (1993) di Dario Argento.

In televisione, ha interpretato il ruolo di Petronio Arbitro nella fiction TV Quo vadis? (1985) e poi il ruolo del capitano Richard Jenko nella prima stagione della serie televisiva della Fox I quattro della scuola di polizia (1987). Forrest è stato successivamente sostituito dall’attore Steven Williams per il resto della serie.