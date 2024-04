Isola dei Famosi, la concorrente annuncia il suo ritiro. La nuova edizione del reality di Vladimir Luxuria è partita con una grossa novità e un imprevisto. La novità è che oltre ai vip c’è anche un gruppo di nip, persone – più o meno – comuni che già prima degli altri sono sbarcati sull’Isola. Stiamo parlando di Peppe Di Napoli, Alvina Verecondi Scortecci, Khady Gueye e Pietro Fanelli.

In realtà alcuni di loro sono già noti al grande pubblico come il pescivendolo star di TikTok Peppe Di Napoli. In ogni caso con loro avrebbe dovuto esserci anche Tonia Romano che però ha avuto un problema di salute e si è dovuta ritirare poco dopo essere sbarcata. Sul suo conto sappiamo che a 18 anni si è arruolata nell’esercito e poi è diventata vigile del fuoco. Ora lei stessa ha voluto rompere il silenzio per spiegare quali sono le sue condizioni.

Il messagio di Tonia Romano: “Ecco come sto…”

Nelle ultime ore sul profilo Instagram di Tonia Romano un componente del suo staff, tale Jack, ha fatto sapere: “Mi è stato recapitato un messaggio che Tonia volesse fosse pubblicato per tranquillizzare tutti, parenti, amici e tutti coloro che sono in pensiero per lei.

Fortunatamente sembra che Tonia stia bene e questa è la cosa più importante.

Nel caso dovessero esserci altri aggiornamenti vi informerò subito su tutti i profili social di Tonia”.

Poco dopo è arrivato il messaggio della stessa Tonia: “Cari amici, come avete saputo in Honduras ho avuto un problema. Ho preferito non partecipare a L’Isola per tutelare la mia salute. Devo crescere due figli, che sono tutta la mia vita, da sola. Quindi la scelta giusta è stata quella di preservare la mia salute”.

Il messaggio si conclude così: “Intanto vi informo che la situazione non è grave. Sto bene e la produzione mi sta dando tutto il supporto possibile senza lasciarmi mai sola. E di tutto ciò li ringrazio infinitamente”. Alla fine, quindi, Tonia non ha voluto dare ulteriori dettagli sul problema di salute. Certo è che la preoccupazione l’ha portata a preferire di tornare a casa dai suoi figli, ma l’importante è che adesso stia bene.

