Isola dei Famosi, malore per una naufraga e intervento dei medici. È polemica nel reality condotto da Ilary Blasi che già dalle primissime fasi ha offerto al pubblico scontri e situazioni ‘al limite’. Ne sa qualcosa Fiore Argento che è stata addirittura travolta da un tronco e ha avuto un diverbio acceso con Corinne Clery. Poi per la stilista ci sarà presto una grande sorpresa, ovvero l’arrivo in Honduras dell’amata sorella Asia Argento (le due sono figlie del maestro dell’horror Dario, ma hanno madri diverse, ndr).

La sorella maggiore di Asia è davvero tra le protagoniste di questi primi giorni all’Isola dei Famosi. Recentemente lei e Cristina Scuccia sono state invitate a mangiare delle cosce di pollo. Ma incredibilmente e per il disappunto degli altri concorrenti si sono rifiutate perché avrebbero dovuto mangiarne più degli altri naufraghi. Adesso, però, è successo qualcosa di decisamente più grave. Una naufraga si è sentita male ed è stato necessario l’intervento dei medici.

Leggi anche: “Ma siete matte?”. Isola dei Famosi, choc per la decisione di Cristina Scuccia e Fiore Argento





Nathaly Caldonazzo ha un malore e collassa in Honduras

Brutto momento per Nathaly Caldonazzo all’Isola dei Famosi. Dopo la lite nei giorni scorsi con Cristina Scuccia stavolta ci sono problemi di salute, a quanto pare piuttosto seri, per l’attrice. La naufraga, come riportatato da Giuseppe Porro sul suo portale, ha avuto un malore ed è collassata in spiaggia. In un video, che però successivamente è stato cancellato, si vede proprio Nathaly, magrissima in bikini, sdraiata e dolorante. Intorno a lei ci sono, preoccupati, gli altri concorrenti.

“Il filmato in questione – si legge su TvPerTutti – è decisamente forte e fa parte del daytime del giorno 10″. Sul posto ci sono anche i medici, il cui intervento è stato necessario vista la gravità della situazione. Inoltre c’è il giallo del video prima pubblicato da Giuseppe Porro e poi cancellato in un secondo momento. L’ipotesi è che Mediaset si sia fatta sentire per evitare che certe immagini choc provochino polemiche. Polemiche che, tuttavia, sono partite lo stesso.

In poco tempo sui social gli spettatori hanno reagito malamente di fronte a quelle immagini così forti. In tanti hanno attaccato il programma perché secondo loro Nathaly Caldonazzo, già piuttosto magra, non sarebbe dovuta proprio partire. Insomma per il pubblico è stato corso un rischio inutile in nome dello spettacolo.

“Lasciano in due”. Isola dei Famosi 2023, la notizia ha raggiunto l’Italia poco fa