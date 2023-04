Isola dei Famosi 2023, via al televoto. Un’edizione, quella del programma con alla guida del timone Ilary Blasi, cominciata senza alcun dubbio con il botto. Tra indiscrezioni che sono poi divenute conferme e polemiche, poi messe a tacere, sulla partecipazione o meno di alcuni concorrenti, il reality show sta proseguendo indisturbato e portando dentro le case degli italiani non pochi colpi di scena. Ma se c’è un momento a cui nessun concorrente può sottrarsi è proprio quello del televoto. Chi rischia di abbandonare il gioco? Il sondaggio.

Televoto all’Isola dei Famosi 2023, il sondaggio parla chiaro. Solo poche settimane dallo start del programma, ma tante le sorprese che hanno tenuto il pubblico italiano incollato al piccolo schermo. Nelle ultime ore ad esempio, Cristina Scuccia e Fiore Argento sono state chiamate a degustare alcune prelibatezze. Ma le naufraghe dal cuore grande, per rispetto degli altri concorrenti, non hanno voluto cedere in tentazione. Simone Antolini nell’apprenderlo ha esclamato: “Ma siete matte?“, seguito da Paolo Noise: “Ma dovevate mangiarle, a me di voi non fregava niente e me le sarei mangiate”.

Televoto all’Isola dei Famosi 2023, il sondaggio parla chiaro: “Chi si salverà?”

Insomma, davvero tantissimi i racconti che stanno già animando l’attuale edizione del reality show, ma detto questo al televoto non si può di certo sfuggire. I nomi dei naufraghi della settimana che si sfideranno fino all’ultimo voto sono Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Alessandro Cecchi Paone e Simone Amtolini. Chi si salverà? I risultati del sondaggio sono stati resi noti proprio sul sito Isola dei Famosi Forum Fre e pare che tra i concorrenti a poter essere salvati ci sia proprio Fiore Argento che ha raggiunto il 44% di preferenze.

Si qualifica al secondo posto nel sondaggio Nathaly Caldonazzo. Insomma, a rischio sembrano essere proprio Alessandro e Simone che, stando ai dati forniti in seguito al sondaggio, potrebbero dunque raggiungere Marco Predolin sull’Isola di Santa Elena. Solo la terza puntata del programma potrà rivelare al pubblico che il sondaggio è riuscito a centrare il segno. Quindi per scoprirlo non resta che seguire la messa in onda del 2 maggio come sempre su Canale 5 a partire dalle 21.30.

E chissà se in puntata gli autori decideranno di festeggiare le 42 candeline spente nelle ultime ore dalla conduttrice che ha regalato ai fan alcune ‘perle’ del viaggio a Marrakech. Al suo fianco l’attuale e nuvoo compagno Bastian, che in particolar modo sembra avere un ottimo rapporto anche con la piccolina di casa, Isabel.