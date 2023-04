L’Isola dei Famosi 2023 è finita al centro di un errore madornale, che ha lasciato tutti senza parole. Successivamente in tanti hanno ironizzato a causa di questa gaffe pazzesca, che ha messo in imbarazzo non soltanto il reality show di Ilary Blasi ma anche un altro programma. Tutto è successo nelle scorse ore, quando era prevista la pubblicazione di una cosa che non riguardava l’Honduras. Sono apparsi diversi commenti in rete, anche se successivamente è stato cancellato tutto.

Nonostante l’intervento, ormai la frittata era stata fatta. Dal profilo dell’Isola dei Famosi 2023 non è arrivata nessuna precisazione sull’errore, ma intanto la notizia è stata diffusa ovunque. A fare chiarezza è stato il sito DavideMaggio, ma anche Lanostratv ha confermato la stessa versione. Una defaillance sicuramente non gravissima, però il rischio è che qualcuno possa essere rimproverato severamente per questa disattenzione che poteva essere evitata.

Isola dei Famosi 2023, l’errore clamoroso fa il giro della rete

Praticamente l’Isola dei Famosi 2023 non c’entrava niente, ma questo errore ha coinvolto un’altra trasmissione che tra l’altro non è nemmeno di Mediaset. Bisognava pubblicizzare questo programma di Sky Uno, ma all’improvviso sui social è apparsa un’immagine dall’Honduras e una scritta, che faceva riferimento ai naufraghi. Un’anticipazione sui concorrenti che doveva essere pubblicata probabilmente sull’account Instagram dell’Isola, ma che invece è finita altrove.

Sui social di Pechino Express è apparsa la seguente scritta: “L’arrivo di intemperie e le varie polemiche generano nuove tensioni su Playa Tosta! Guarda il daytime alle 16.40 per scoprire cosa è successo“. Nonostante l’eliminazione del post errato, c’è chi era riuscito a fare lo screen e lo ha pubblicato dappertutto. La gaffe sarebbe nata perché la società Banijay produce sia l’Isola dei Famosi 2023 che Pechino Express, quindi qualcuno avrebbe commesso un errore nell’accesso agli account.

Intanto, sarebbe rientrato il caso legato al presunto addio di Enrico Papi. Dopo le polemiche in seguito all’ultima puntata, pare che sia stato ripreso da alcuni autori ma resterà saldamente al suo posto, insieme all’opinionista Luxuria.