All’Isola dei Famosi 2023 si è materializzato un episodio che sta facendo discutere moltissimo. Protagoniste Cristina Scuccia e Fiore Argento, che sono state contattate dagli autori per fare qualcosa di molto specifico. Avrebbero beneficiato di qualcosa di molto importante, ma hanno preso una decisione a sorpresa. Una volta comunicata la loro scelta anche agli altri naufraghi, questi ultimi sono rimasti sbigottiti. Nessuno poteva credere alle loro orecchie e non hanno ben capito cosa le ha spinto a reagire in questo modo.

L’avventura all’Isola dei Famosi 2023 è già diventata complicata e sicuramente anche Cristina Scuccia e Fiore Argento stanno iniziando a vivere le prime difficoltà. Ad esempio, la sorella di Asia Argento ha anche avuto la sua prima sfuriata con Helena Prestes. La donna è stata sfiorata da un masso e ha accusato la giovane modella di non aver fatto molta attenzione. L’ex suora si è invece soffermata sui suoi problemi personali, coi quali ha dovuto fare i conti mentre era ancora in convento.

Isola dei Famosi 2023, la decisione di Cristina Scuccia e Fiore Argento fa discutere

Praticamente la produzione dell’Isola dei Famosi 2023 ha invitato Cristina Scuccia e Fiore Argento a degustare qualcosa di magnifico. In prima battuta hanno subito accettato la proposta e stavano quindi per fare il primo assaggio, ma successivamente hanno fatto marcia indietro perché si sono sentite in colpa. Hanno rifiutato del cibo per rispetto nei confronti degli altri, ma non tutti hanno proprio reagito in maniera positiva. Nel senso che non hanno condiviso questa scelta.

Le due naufraghe hanno detto no alle sei cosce di pollo offerte, perché due di esse dovevano essere mangiate solamente da Cristina e Fiore. Le altre dovevano essere divise. Ma non se la sono sentite di fare questo gesto alle spalle dei concorrenti, anche se il partner di Alessandro Cecchi Paone, Simone Antolini, ha esclamato: “Ma siete matte?“. Sorpreso anche Paolo Noise: “Ma dovevate mangiarle, a me di voi non fregava niente e me le sarei mangiate. Chi se ne frega se non andavano condivise, io mi sarei mangiato anche quelle degli altri. Io non so chi sia questa gente, perché non dovevo mangiare il pollo?”.

Sia Fiore Argento che Cristina Scuccia non sono cadute in tentazione, ma altri naufraghi hanno quindi fatto intuire che loro non avrebbero fatto la stessa mossa. Quindi, c’è da aspettarsi in futuro che siano prese altre decisioni da parte del gruppo.