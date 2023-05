Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria fa una rivelazione su una persona vicina a Helena Prestes. Nel corso dell’ultima puntata del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 l’opinionista ha evidenziato una faccenda ‘spinosa’ alla modella brasiliana. Per chi non la conoscesse Helena è nata il 16 luglio del 1990 a San Paolo. È nota come modella, ma è anche insegnante di yoga e ha un sito in cui parla di benessere e salute. Le sue numerose attività sono state anche motivo di scherno da parte di Marco Mazzoli, ma questa è un’altra storia.

Stavolta Helena Prestes ha vissuto un momento di disagio dovuto a quello che ha scoperto Vladimir Luxuria. La modella nelle scorse settimane non ha nascosto le difficoltà trovate sull’Isola. In tanti si sono anche preoccupati per le sue condizioni di salute vista l’eccessiva magrezza dovuta alla carenza di cibo in Honduras. A darle supporto è arrivata però Nikita Pelizon. Con lei Helena ha partecipato a Pechino Express e oggi le due sono amiche per la pelle.

Cosa ha scoperto Vladimir Luxuria sul conto di Helena Prestes

Vladimir Luxuria ha fatto una scoperta sul fidanzato di Helena Prestes. La modella brasiliana è legata sentimentalmente a Carlo Motta. Anche lui fa il modello e la storia sembra seria, tanto che i due hanno in programma di sposarsi. Ma l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha notato: “Sto seguendo il profilo Instagram del tuo promesso sposo, molto affranto e sta soffrendo molto la tua assenza…”.

In realtà Vladimir Luxuria è sarcastica e infatti punta il dito su alcune foto, pubblicate nelle story Instagram, in cui il fidanzato di Helena compare nudo o quasi: “Ho notato, però, che si sta facendo tante storie… oh scusa, sta facendo delle storie su Instagram dove posa quasi nudo. Carlo ha trovato il modo di riempire quel vuoto che sta sentendo per la tua mancanza”. Ilary Blasi ha prontamente commentato: “Carlo Motta nudo? Allora lo seguo!”.

Vladimir proprio in fissa con Helena. Mi dispiace 🤷🏻‍♀️ #isola — RoGaDaSi💕💕 (@pattymarinelly7) May 22, 2023

Scusate ma Vladimir quest'anno non mi piace molto come opinionista, anche ste battutine sarcastiche per andare a colpire Helena in continuazione … Non è divertente, si ci sta che un concorrente può stare simpatico o meno ma questi attacchi gratuiti sono pessimi … #Isola — 𝓜𝓪𝓻 (@cuddlingharrys) May 29, 2023

Ilary: Ricordiamo che Helena e Gianmaria sono esclusi perché appena rientrati in gioco.

Vladimir: Diciamo la verità è perché altrimenti non li salverebbe nessuno.



Morta😂😂😂😂#isola — DarkandLight8 (@DarkandLight80) May 29, 2023

Ma Helena Prestes non ha reagito benissimo di fronte a questa scoperta. Senza dar troppo peso alle insinuazioni di Vladimir, Helena si è rivolta direttamente al fidanzato presente in studio: “Queste sono le cose che mi fanno arrabbiare. Mi fai fare una brutta figura“. Forse Carlo non pensava di far nulla di male, ma l’intervento di Luxuria ha trasformato lo scatto osé quasi in un caso. Intanto diversi spettatori sottolineano che non è la prima volta che l’opinionista se la prende con Helena. C’è qualcosa sotto?

