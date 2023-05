Isola dei Famosi, durissimo scontro tra le due naufraghe. Da qualche giorno gli animi sono particolarmente tesi in Honduras. In tanti si sono lamentati, ad esempio di Marco Mazzoli e del suo comportamento. In particolare Helena Prestes e Gian Maria Sainato lo ritengono una persona poco sincera, che prende in giro tutti per andare avanti nel gioco. Ma c’è stata anche la lite pesante tra Andrea Lo Cicero e Fabio Ricci dei Jalisse.

In tutto questo ha fatto parlare di sé anche Nathaly Caldonazzo. L’ex stella del Bagaglino aveva previsto che in poco tempo sarebbero “cadute le maschere”. Dopo una fase iniziale i naufraghi sarebbero usciti allo scoperto mostrando i loro veri volti. “Ora viene il bello” ha detto Nathaly. Ma più che il bello è arrivato un altro scontro, stavolta con Corinne Clery. Le due hanno discusso a causa dell’atteggiamento nei confronti dell’ex leader Andrea Lo Cicero. Nathaly, infatti, ha litigato anche con lui…

Leggi anche: “Ma hai visto cosa ha fatto?”. Isola dei Famosi 2023, rivolta contro Marco Mazzoli





Nathaly delusa da Corinne: la replica dell’attrice francese

Quando Andrea Lo Cicero ha attaccato Marco Mazzoli a prendere le difese di quest’ultimo ci ha pensato Nathaly Caldonazzo. La naufraga ha accusato Andrea di sparlare del conduttore alle sue spalle. In seguito Nathaly se l’è presa con Corinne Clery. Il motivo? L’ex gieffina si aspettava che l’attrice nominasse Andrea nell’ultima puntata. Ma non solo Corinne non l’ha fatto. Ha pure replicato duramente alla Caldonazzo.

Corinne Clery ha risposto affermando che a lei non interessa se Nathaly non va d’accordo con Andrea Lo Cicero. Inoltre ha aggiunto che lui non si è mai comportato male con lei, anzi l’ha sempre trattata bene. E ha concluso spiegando che non l’avrebbe mai nominato nonostante in diverse occasioni Nathaly gliel’avesse chiesto.

"Per me tu sei comodino e falsa" 🔥

C'è astio anche tra Nathaly e Corinne! #Isola pic.twitter.com/Jqr6DcRd9X — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2023

La discussione è andata avanti per un po’ e tra le due la tensione è salita fin quando Nathaly Caldonazzo non è sbottata: “Ho capito che tu non sei un’amica. Per me tu sei comodina e falsa“. Corinne Clery non l’ha presa bene: “Falsa e comodina lo dirai a qualcun altro…”. “Ma lo sei” ha ribattuto Nathaly. E mentre le due litigavano Marco Mazzoli, bello bello, se la rideva lì vicino. Poi Corinne in confessionale ha detto che Nathaly fa così perché vuole cacciarla dall’Isola. Nathaly a sua volta si è confidata con Marco Mazzoli facendo il verso all’attrice, imitandola e dicendo che è infastidita dalla sua voce. Uno scontro clamoroso.

“È vero quello che dicono”. Isola dei Famosi, Helena Prestes sconvolta: viene fuori il suo ‘problema’