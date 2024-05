Isola dei Famosi, le ultime novità. Recentemente sul reality condotto da Vladimir Luxuria si sono abbattute critiche e aggiornamenti poco rassicuranti. Sui social c’è chi ha definito il programma un “flop totale” paventando la chiusura anticipata visti gli ascolti non proprio ottimi. Poi è arrivata la notizia della decisione dei vertici Mediaset.

I dirigenti del Biscione hanno infatti deciso di cancellare il doppio appuntamento settimanale. D’ora in poi ci sarà una sola puntata a settimana, cancellata quella del giovedì. Non solo. Dal lunedì l’Isola si trasferisce al martedì, al suo posto andrà in onda “Io Canto”. Dunque saranno anche meno le puntate da qui alla fine. Intanto stasera, lunedì 6 maggio, ariveranno nuovi naufraghi mentre saluterà tutti Daniele Radini Tedeschi.

Cosa dicono i sondaggi: i naufraghi dal preferito al meno votato

La produzione ha fatto sapere che la finale è prevista per martedì 4 giugno. Smentita dunque la chiusura anticipata al 28 maggio anche se inizialmente si pensava che l’ultima puntata andasse in onda il 10 giugno. Nel frattempo Novella2000 ha lanciato un nuovo sondaggio sulle preferenze del pubblico nella quarta settimana dell’Isola dei Famosi.

Marina Suma e Valentina Vezzali non hanno ricevuto alcun voto, mentre Edoardo Franco è fermo all’1%. Al decimo posto ci sono Greta Zuccarello e Rosanna Lodi con il 2% dei voti. Poi ecco Khady Gueye, con il 3% dei voti, mentre Joe Bastianich e Samuel Peron hanno ricevuto il 4% dei voti.

Poco sopra si trova l’attore Aras Senol, che ha conquistato il 5% delle preferenze. Artur Dainese ha ricevuto il 7% dei vot. Sul podio troviamo Alvina Verecondi Scortecci con il 9% dei voti, secondo Edoardo Stoppa, con il 26% e prima Matilde Brandi con il 37% dei voti. Per quanto riguarda i nuovi arrivi si parla del comico Dario Cassini e altri due personaggi al momento misteriosi.

