Novità all’Isola dei Famosi nella puntata che andrà in onda lunedì 6 maggio. Dopo gli addii di di alcuni concorrenti, tre nuovi naufraghi sono pronti a fare il proprio ingresso nel cast del reality. Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli e Daniele Radini Tedeschi si sono ritirati. Invece Francesca Bergesio e Tonia Romano hanno lasciato il gioco per infortunio: Romano ha lasciato per un malore, mentre Bergesio a causa di una microfrattura.

L’attore palermitano Francesco Benigno invece è stato squalificato in seguito alle minacce rivolte a Artur Dainese. Questa edizione del dell’Isola dei Famosi verrà certamente ricordata per numerosi ritiri, l’ultimo in ordine di tempo quello di Daniele Radini Tedeschi. Oggi entreranno tre concorrenti, ma solo uno è stato svelato, si tratta del comico Dario Cassini. Le altre due naufraghe, invece, dovrebbero essere due donne.

Leggi anche: “È Edoardo Stoppa”. Isola dei Famosi, perché il suo nome circola con prepotenza tra il pubblico





Isola dei Famosi 2024, chi esce lunedì 6 maggio

Da tempo si vocifera delle problematiche del reality e la nota esperta di gossip e tv Deianira Marzano ha fatto sapere: “Ovviamente la chiusura è prevista prima, è stato un flop totale“. Questo perché gli ascolti non sono certo entusiasmanti. Poco più di due milioni di spettatori e uno share del 17% spingerebbero i vertici Mediaset a prendere una decisione drastica, a quanto pare l’Isola dei Famosi chiuderà i primi di giugno ma andrà in onda con un solo appuntamento settimanale.

Il 29 aprile Vladimir Luxuria ha aperto un nuovo televoto che si chiuderà nella diretta del 6 maggio. In nomination sono finiti quattro naufraghi: Marina Suma, Khady Gueye, Rosanna Lodi e Artur Dainese. Secondo il sondaggio lanciato dal sito Grande Fratello forum free, ci si può fare un’idea sull’orientamento del pubblico e su chi potrebbe abbandonare l’Isola dei Famosi.

Rosanna: “Sapete che io le cose ve le dico in faccia…

Eri tu che dovevi fare la punizione!

Che avevi lo spray nella borsa!

Cara bella, non ero io ad avere lo spray, sai?!

Scala di un posto perchè così almeno si mette là…”

💥💥💥🔥🔥🔥#isola pic.twitter.com/JBDukKaWL8 — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) May 3, 2024

Khady Gueye e Artur Dainese posso dormire sonni tranquilli. I due naufraghi, che in questi giorni si sono avvicinati e potrebbero essere la prima coppia del reality show, sono i due concorrenti che nel sondaggio del Grande Fratello Forum hanno preso più voti e quindi non dovrebbero uscire. Brutte notizie per Marina Suma e Rosanna Lodi. La romagnola porta a casa il 23% delle preferenze, mentre Marina Suma si attesta al 18,86% e quindi è proprio lei la naufraga che dovrebbe lasciare per sempre l’Honduras.