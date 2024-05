“Non potevano fare altro”. Mediaset ci ha provato, ma è andato tutto a rotoli: l’Isola dei Famosi finisce così

Isola dei Famosi, si cambia. Mentre sull’isola continuano le dinamiche, le tensioni, le liti, arriva un cambiamento forte per il reality. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato delle difficoltà dello show per la prima volta condotto da Vladimir Luxuria. Gli ultimi due giovedì il programma non è stato trasmesso prima per la festa della Liberazione e poi per la gara di andata della semifinale di Europa League tra Roma e Bayern Leverkusen.

Ma non è finita. Da tempo si vocifera delle problematiche del reality e la nota esperta di gossip e tv Deianira Marzano ha fatto sapere: “Ovviamente la chiusura è prevista prima, è stato un flop totale“. Questo perché gli ascolti non sono certo entusiasmanti. Poco più di due milioni di spettatori e uno share del 17% spingerebbero i vertici Mediaset a prendere una decisione drastica. E la decisione è arrivata.

Isola dei Famosi, arriva il cambiamento: stop al doppio appuntamento settimanale

Vladimir Luxuria aveva annunciato che l’Isola dei Famosi non sarebbe stata trasmessa giovedì 2 e il 9 maggio per le gare di andata e ritorno della semifinale di Europa League tra Roma e Bayern Leverkusen. Ma è in arrivo un’altra novità per il reality. I vertici del Biscione hanno infatti deciso di cancellare il doppio appuntamento settimanale. D’ora in poi ci sarà una sola puntata a settimana.

Per evitare la concorrenza è stato deciso che l’Isola dei Famosi sarà trasmessa solo il martedì sera. Il lunedì in prima serata andrà invece in onda “Io Canto“. Ovviamente il fatto che il programma condotto da Vladimir Luxuria perde il doppio appuntamento comporta un ridimensionamento del reality.

Inizialmente, infatti, andando in onda il lunedì e il giovedì fino a metà giugno, si prevedevano almeno 15 puntate dell’Isola. Con un solo appuntamento settimanale, invece, le puntate saranno sicuramente meno. A meno che Mediaset non decida di tornare alle due puntate a settimane, scenario però piuttosto improbabile.

