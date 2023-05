L’Isola dei Famosi si avvicina a piccoli grandi passi verso la fine. E ora è uscito fuori il nome del possibile vincitore dell’edizione 2023 del programma, presentato da Ilary Blasi. L’indiscrezione è venuta fuori nella giornata di venerdì 26 maggio, a poche settimane dalla finalissima prevista per lunedì 19 giugno. In attesa del prossimo appuntamento in diretta, il pubblico ha scoperto chi è il favorito numero uno a portarsi a casa l’ambito risultato.

Ma all’Isola dei Famosi non si è solo alla ricerca del nome del vincitore, che comunque è emerso in tutta la sua potenza. C’è anche stata una lite tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero, con la prima furibonda: “Lui è un bugiardo, sparlava di Marco dicendo che finge di essere vegano. La falsità regna sovrana, a me queste cose fanno vomitare. Mi dà fastidio che gli altri fanno le banderuole, tutti si lamentano e poi stanno con lui. Anche Corinne, siamo sempre andate d’accordo e ha sempre preso posizione. Adesso vedo che per il famoso quieto vivere va dove tira il vento”.

Isola dei Famosi, già fuori il nome del vincitore

Possiamo subito dirvi che fuori dall’Isola dei Famosi, oltre al nome di colui che potrebbe diventare vincitore il prossimo 19 giugno, sono stati scritti anche quelli di coloro che non dovrebbero farcela. Stando alla lavagna QuiGioco, come riferito sul suo sito da Agimeg.it, ovvero l’agenzia di stampa mercato dei giochi, i bookmaker ritengono che non vinceranno il reality show Corinne Clery, quotata a 30, Nathaly Caldonazzo a 20 e Fabio Ricci e Alessandra Drusian dei Jalisse, rispettivamente a 15 e 10.

Poi troviamo Helena Prestes a 7.50 e Andrea Lo Cicero a 5. A pari merito in seconda posizione ci sono Cristina Scuccia e Pamela Camassa, quotate a 4 volte la posta, mentre chi dovrebbe vincere potrebbe essere Marco Mazzoli, che è dato solamente a 2.50. Al momento non ci sarebbero molti rivali a tenergli testa, anche se comunque bisognerà valutare il prosieguo dell’avventura. Mancano ancora tanti giorni per stravolgere questa ipotetica classifica finale.

Tutti i naufraghi non possono ovviamente essere messi al corrente di questa novità, ma Marco Mazzoli se dovesse continuare in questo modo il suo percorso, non dovrebbe avere molte difficoltà a conquistare il successo.