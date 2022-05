Isola dei famosi, sanzioni per tre naufraghi. La produzione potrebbe decidere di usare il pugno duro. Una notizia che arriva dopo la bomba scoppiata sul rapporto tra Ilary Blasi e Alvin. Un’ex concorrente dell’Isola, che ha preferito mantenere l’anonimato, ha dichiarato: “Non si sopportano e la conduttrice ha minacciato più volte di mandarlo via. Hanno addirittura pensato di mandare Vladimir Luxuria a fare l’inviata. La sua conduzione è fresca e leggera, spesso condita con una certa ironia e magari lui non è pienamente d’accordo”.



Un’edizione funestata dagli infortuni. Roger Balduino è finito di nuovo in ospedale. Il giovane era da solo su Playa Sgamadissima e si è procurato diverse ferite che gli stanno dando il tormento. Anche lui ha una ferita alla caviglia ed è gonfia, come il regista del programma, e ha parlato anche di un dente rotto. Insomma, Roger non se la sta cavando bene e sembra molto abbattuto anche dal punto di vista psicologico oltre che fisico. In ospedale c’era finito anche Nicolas.





Isola dei famosi, sanzioni per tre naufraghi: cosa è successo



Nicolas che ieri ha avuto parole intense per il reality. “Questa esperienza mi ha cambiato, mi ha permesso di raccontare l’uomo dietro l’attore, sono diventato più profondo, sì più vecchio, ma anche più leggero, se non avessi accettato mi sarei pentito per tutta la vita. Mi sto immaginando tutto quello che vorrei fare quando sarò fuori da qua, tante cose a cui ho detto no pensando di non avere tempo”.



Mentre dure l’attore ne aveva avute per Lory Del Santo che a sua volta aveva risposto a tono. “Sono molto stanca di questa storia che io parlo alle spalle. Ho detto chiaramente che non c’è una sola prova. Ma su che base lo dicono, che non ci sono prove. Non l’ho mai fatto. Quindi questa, è una cattiva voce che le malelingue hanno messo in giro solamente per cercare di boicottarmi. Perché vedono che sono una persona onesta e sincera. Non riescono a trovare dei difetti”.



Così ,mentre Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Marialaura de Vitis rischiano una dura sanzione. Nella fattispecie, Carmen, Estefania e Marialaura hanno mangiato di nascosto parte della ricompensa, fatto che va contro le regole del programma. Ora la palla passa all’organizzazione del reality che dovrà decidere se punire o meno le tre e, nel qual caso, scegliere quale punizione infliggere.

“Cacciarlo e sostituirlo con lei”. Isola dei Famosi, cose clamorose su Ilary Blasi e Alvin