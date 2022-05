Il rapporto tra Ilary Blasi e Alvin all’Isola dei Famosi ha tenuto banco in queste settimane. Si è parlato in un primo momento di screzi quasi insanabili tra i due, ma poi durante le puntate in diretta i due protagonisti ci hanno scherzato su facendo intendere che quelle voci fossero tutte false. Infatti, davanti alle telecamere sono stati ironici e divertenti e in un certo senso hanno smentito tutto. Ora è venuto fuori un nuovo particolare, che potrebbe nuovamente cambiare ogni cosa.

Ma Ilary Blasi e Alvin all’Isola dei Famosi hanno parlato anche di un infortunio occorso all’inviato. Lui si è infortunato durante la serata. Ad accorgersene sono stati in studio e si sono precipitati a chiedere cosa fosse successo. Così l’inviato ha spiegato di essersi rotto un tendine, sì avete letto bene. Non ha aggiunto altro, magari spiegherà sui social come procederà con questo infortunio e soprattutto come è successo. E ora dall’Italia è giunta un’indiscrezione bomba sul loro vero legame.





Ilary Blasi e Alvin, il vero rapporto all’Isola dei Famosi

Adesso a parlare è stato un ex concorrente proprio dell’Isola dei Famosi, che ha riferito tutto su Ilary Blasi e Alvin all’Isola dei Famosi aggiungendo particolari clamorosi. Addirittura pare che fosse stato già allertato un nome specifico per cambiare l’attuale inviato in Honduras. Il tutto è stato riferito da questo ex naufrago al settimanale DiPiùTv. Una vicenda che continua ad avere risvolti incredibili e inaspettati. Andiamo dunque a vedere insieme cosa è stato svelato da questa persona.

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha preferito mantenere l’anonimato con DiPiùTv e ha svelato: “Non si sopportano e la conduttrice ha minacciato più volte di mandarlo via. Hanno addirittura pensato di mandare Vladimir Luxuria a fare l’inviata. La sua conduzione è fresca e leggera, spesso condita con una certa ironia e magari lui non è pienamente d’accordo”. Chissà se Ilary Blasi e Alvin vorranno tornare su questo argomento o se preferiranno continuare con la loro solita ironia.

Nicolas Vaporidis ha invece affermato durante la puntata in diretta: “Questa esperienza mi ha cambiato, mi ha permesso di raccontare l’uomo dietro l’attore, sono diventato più profondo, sì più vecchio, ma anche più leggero, se non avessi accettato mi sarei pentito per tutta la vita. Mi sto immaginando tutto quello che vorrei fare quando sarò fuori da qua, tante cose a cui ho detto no pensando di non avere tempo”.

