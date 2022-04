C’è grande attesa per la nuova puntata in diretta de ‘L’Isola dei Famosi’. Ilary Blasi è al lavoro per cercare di migliorare i dati sugli ascolti televisivi e di riuscire quindi ad ottenere uno share all’altezza. In queste ore però si sono diffuse alcune indiscrezioni tutt’altro che belle sulla puntata del 4 aprile. Infatti, alcuni hanno fatto sapere che l’appuntamento sarebbe fortemente a rischio a causa del maltempo. E immediatamente è intervenuto Alvin per spiegare quali siano le condizioni attuali.

Prima di dirvi tutto ciò che ha raccontato Alvin, a ‘L’Isola dei Famosi’ secondo il fratello di Belen infatti, Carmen avrebbe dovuto mangiare per ultima: “Basta che lo prendi per ultimo il tuo pezzo! – aveva attaccato – Se poi lo tagli te o meno non ci sono problemi, ma tu lo prendi dopo tutti noi. Prima noi e alla fine te. Adesso mangiamo tutti noi e poi è il tuo turno. Io qui sto pensando al benessere nostro, del gruppo! Tanto tutti, qui sull’Isola dei Famosi, la pensano come me, che tu sarai ultima”.





In tanti hanno ipotizzato che ‘L’Isola dei Famosi’ non sarà trasmessa per le avverse condizioni meteorologiche in Honduras. E chi più di Alvin non poteva che sgomberare il campo dei dubbi. Infatti, attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, l’inviato del reality show di Canale 5 ha fatto sapere: “Abbiamo appena finito la riunione in scaletta per la puntata di stasera. Non so come mai in Italia sia arrivata la notizia di un uragano, in realtà non è proprio così”.

Quindi, fortunatamente non è previsto l’annullamento della puntata de ‘L’Isola dei Famosi’. Sui social Alvin ha aggiunto ancora: “Sono arrivati un sacco di messaggi, ma come potete vedere c’è il sole anche a Cayo Cochinos. Potrebbe cambiare perché è previsto, ma qua in Honduras vale tutto, quindi è normale”. Un vero e proprio sospiro di sollievo. Non resta che aspettare un po’ e poi il pubblico potrà assistere alle nuove dinamiche che i naufraghi scateneranno nel programma Mediaset.

Nelle ultime ore, infatti, c’è stato un nuovo contro tra alcuni naufraghi e Carmen Di Pietro, una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2022. Un paio di giorni fa alcuni concorrenti si erano sfogati e avevano accusato la naufraga di aver rubato alcuni pezzi di cocco, oggi invece la situazione si è capovolta. Stasera se ne saprà di più.

“Li hanno rubati”. Furto all’Isola dei Famosi, se n’è accorta Carmen Di Pietro: “Ma che ca…”