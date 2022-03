Tensione alle stelle all’Isola dei Famosi, durante la puntata di ieri dure accuse tra i naufraghi con prima Jeremias poi Floriana Secondi che hanno minacciato di lasciare il programma. Il piccolo di casa Rodriguez, in coppia con il padre Gustavo, in particolare ha usato toni molto duri tirando in ballo la produzione. “Mi manca da morire la mia fidanzata. Mi era mancato di quanto era dura questa esperienza. Non vedo l’ora di tornare a casa, giuro. Mi dispiace dire al pubblico che quello che succede qua non arriva veramente. Questo mi rompe veramente tanto. E voglio tornare a casa”.



E ancora: “Al pubblico non arriva la verità di quello che accade dentro al reality. Non mi va bene. Non arrivano le cose come succedono qua. Non ci lasciano parlare. Non ci lasciano dire le cose come sono. Questo non mi va. Voglio tornare a casa. Non ce l’ho con nessuno. Non si può legare con tutti allo stesso modo. Io, da morire, ho legato con Lory, Marco, Clemente e Laura. Non aspettavo di trovare persone così sull’isola dei Famosi. Ho avuto discussioni con qualcuno ma sempre dentro alle regole”.







In attesa di quello che succederà circolano voci sui cachet dei vari naufraghi dell’Isola dei Famosi, tra questi quello dell’ex campione di moto Marco Melandri. Melandri che nelle ultime ore all’Isola dei Famosi ha parlato dei motivi che lo hanno portato alla rottura del suo matrimonio.



“Manuela aveva un problema che si portava dietro da anni”, racconta il naufrago dell’Isola dei Famosi. “Io ho iniziato ad avere attacchi di panico mentre guidavo. Non volevo tornare a casa, così perdevo sempre più tempo nei parcheggi. Lì ho capito la necessità di staccarmi”. È allora che, a fine 2020, Melandri inizia a frequentare un’altra ragazza, della quale ha sempre tutelato la privacy. “In quel periodo mia figlia non era più brillante come prima, non era la stessa”, spiega.



Secondo rumors non confermati il cachet dei naufraghi dell’Isola dei Famosi non è uguale per tutti, ovviamente, e dipende dal grado di notorietà del singolo vip. . I concorrenti in gara arriverebbero a guadagnare tra i 5.000 e 12.000 euro a settimana, con il cachet dell’ex pilota MotoGP e SBK che si aggirerebbe attorno ai 10.000 euro settimanali. Cifre che non trovano, al momento, riscontri ufficiali.

“Sognavo questo momento”. Cicciolina e il naufrago vicini vicini: L’Isola dei Famosi si fa hot