“Sognavo questo momento”. Cicciolina e il naufrago vicini vicini: L’Isola dei Famosi si fa hot

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi è sbarcata nuovamente su Canale 5. Dopo il Grande Fratello Vip, Mediaset punta sul reality show condotto da Ilary Blasi con opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Tra le coppie già formate Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo, Jeremias Rodriguez e il papà Gustavo, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Per entrare in gioco anche i naufraghi solitari hanno dovuto formare delle coppie: Antonio Zequila con Floriana Secondi, Nicolas Vaporidis con Estefania Bernal, Jovana Djordjevic e Roger Balduino e Cicciolina con Marco Melandri.





Proprio il duo formato dall’ex campione di Moto GP e dall’ex pornostar sta facendo chiacchierare i social. Marco Melandri ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale e in diretta ha confermato di essere tornato con l’ex moglie Manuela Raffaetà: “Sono tornato con la madre di mia figlia, ho avuto un periodo no”.

I due, infatti, si erano lasciati e Melandri aveva iniziato una relazione con un’altra ragazza, ma come annunciato in un post social ha deciso di tornare con l’ex moglie. Ora, però, l’attenzione si è concentrata sulla coppia formata dall’ex motociclista e da Ilona Staller, che ha scelto Melandri perché “mi sta molto simpatico e racconta barzellette zozze”.

Non sono mancate le battute a doppio senso, come quella di Cicciolina: “Guarda i pesci come schizzano“. Marco Melandri è ben felice di fare coppia con l’ex attrice a luci rosse: “Mi piace essere legato a te, è da quando ho 13 anni che sogno questo momento. Magari stasera ci sveli come finivano i tuoi film [che non ci sono mai arrivato, ndr] e ci puoi dare qualche consiglio. Ovviamente solo teoria, nessuna pratica, sono fidanzato. Non lo fossi stato avrei accettato anche la pratica”.