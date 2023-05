La puntata dell’Isola dei Famosi era in procinto di terminare, quando all’improvviso Ilary Blasi si è scagliata contro i naufraghi. Nemmeno alla fine dell’appuntamento televisivo in diretta i concorrenti hanno trovato pace e c’era una ragione ben precisa dietro il nervosismo della conduttrice. Quest’ultima si è rivolta verso di loro e ha nominato in particolare una protagonista, che dovrà cambiare registro per evitare di incorrere in dure conseguenze.

Stavano quasi per uscire i titoli di coda dell’Isola dei Famosi e Ilary Blasi è intervenuta a gamba tesa sui naufraghi, che l’hanno ascoltata con molta attenzione. Lei ha lanciato un messaggio chiaro ed inequivocabile, quindi in questi giorni e prima del prossimo appuntamento di lunedì 29 maggio dovranno avere un comportamento differente per evitare che questa reprimenda possa trasformarsi in una vera e propria punizione.

Leggi anche: “Ilary, ma cosa hai bevuto?”. Isola dei Famosi 2023, Enrico Papi stranito: “Sei proprio strana”





Isola dei Famosi, Ilary Blasi contro i naufraghi

Verso la fine della puntata del 22 maggio dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha chiamato ad uno a uno i naufraghi e li ha invitati a fare le nomination. Una volta finito questo passaggio, lei ha ripreso la parola e ha fatto un appello molto forte nei confronti dei naufraghi. Nathaly Caldonazzo è stata bacchettata maggiormente, infatti mentre stava per concludere il suo discorso, l’ex moglie di Francesco Totti ha fatto proprio il nome della showgirl.

Questo il messaggio integrale di Ilary Blasi, come riferito dal sito Novella 2000: “Naufraghi allora, prima di salutarvi devo essere un po’ severa con voi. Perché come sapete esistono dei protocolli di sicurezza. Ed è giusto che voi li rispettiate per il vostro bene. Mi raccomando: fatelo. Perché questa settimana molti di voi non l’hanno fatto. Capito Nathaly? So anche che avete raccolto le vostre cose. Sapete perché? Questa sera traslocherete su un’altra isola. Buon viaggio, buona Isola. Giocherete tutti contro tutti e le tribù non esistono più”.

A proposito delle nomination, sono finiti al televoto cinque concorrenti: rischiano l’eliminazione Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Luca Vetrone, Marco Mazzoli e Corinne Clery. Scopriremo chi uscirà la prossima settimana.