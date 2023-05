Nuova puntata in diretta dell’Isola dei Famosi nella serata di lunedì 22 maggio. E a rubare la scena per un pezzo della trasmissione sono stati Ilary Blasi ed Enrico Papi. La conduttrice e l’opinionista si sono resi protagonisti di un atteggiamento, che ha catturato immediatamente l’attenzione dei telespettatori. E in particolare un’uscita di Enrico Papi ha lasciato tutti a bocca aperta, infatti ha chiesto senza giri di parole se lei avesse bevuto qualcosa.

E c’è una motivazione dietro questa insolita domanda fatta nel bel mezzo dell’Isola dei Famosi. Su Ilary Blasi ed Enrico Papi sono uscite voci di tutti i tipi nelle ultime settimane, infatti inizialmente si era parlato addirittura di una lite tra di loro dietro le quinte e della possibilità che il presentatore potesse lasciare anzitempo il programma. Cosa smentita dai fatti, visto che ha mantenuto saldamente la sua posizione.

Isola dei Famosi, botta e risposta tra Ilary Blasi ed Enrico Papi

Tutto è cominciato quando durante la diretta dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi si è rivolto ad Enrico Papi, invitandolo a non rivelare un segreto ai concorrenti. Si riferiva al fatto che ci sarebbero state successivamente delle sfide, che erano ancora ignote ai protagonisti del reality show. E lei ha esclamato davanti all’opinionista: “Tu che hai questa bocca de ciavatta che dici sempre le cose“. La punzecchiatura è proseguita anche più avanti.

Poi la padrona di casa ha continuato a ridere a crepapelle e ha continuato a fare delle battutine, lasciando Enrico Papi abbastanza imbarazzato e spaesato. A tal punto che le ha domandato: “Ma che hai bevuto stasera? Sei strana”. Alcuni pensano che tra Ilary e l’opinionista possano esserci realmente degli screzi e, nonostante lo celino dietro sorrisi reciproci, i due non si sopporterebbero moltissimo. Ma conferme su questo non ce ne sono state.

