Guendalina Tavassi è grande protagonista a ‘L’Isola dei Famosi’ con il fratello Edoardo. Ci sono già state delle discussioni tra i due e a chiarire che tipo di rapporto abbiano i due ci ha pensato Federico Perna a ‘Pomeriggio Cinque’. Lui è il nuovo fidanzato della naufraga e ha fatto sapere: “Edoardo è stato fondamentale nella decisione. Se lui non fosse andato, lei non sarebbe partita. Loro litigano sempre e ognuno ha le sue ragioni. Anche se i motivi sono banali si finisce per rivangare cose passate”.

Proprio prima dell’ultima puntata de ‘L’Isola dei Famosi’ Guendalina Tavassi e Edoardo avevano avuto un litigio. Non ci stiamo davvero capendo niente…”, ha detto l’ex gieffina. E il fratello Edoardo ha poi aggiunto: “Spaesati completamente…”. Ma pochi giorni dopo si sono ambientati al punto da estraniarsi completamente dal resto del gruppo e discutere come cane e gatto. Lei lo ha accusato di avere poca forza di volontà e di essere pigro, lui l’ha presa male e minacciato addirittura il ritiro.





Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi: con chi sono i suoi figli

Poi Perna su Guendalina Tavassi ed Edoardo ha aggiunto: “Si tratta di vecchie liti lasciate in sospeso. Spero che questa esperienza – ha proseguito a ‘Pomeriggio Cinque’ – sarà per loro l’occasione per chiarire e lasciarsi certe cose alle spalle, una volta per tutte”. Lui si è anche soffermato sulla loro conoscenza: “Ci siamo conosciuto nel ristorante dove lei ordina pranzi e cene. Ci siamo avvicinati piano piano e poi il primo bacio è stato scambiato in macchina, nelle vicinanze del ristorante”.

E Federico sogna già un figlio con Guendalina Tavassi: “Non la ritengo una cosa prematura, stiamo solo aspettando di avere le condizioni giuste”. Poi il giovane ha anche risposto ad una delle domande più attese, ovvero con chi siano i figli della concorrente de ‘L’Isola dei Famosi’, ora che lei è in Honduras. Innanzitutto lui ha sottolineato questo aspetto, riferendo che effettivamente non è stato semplice per la sua fidanzata accettare questa proposta proprio per loro.

Ecco cosa ha riferito Federico Perna sui figli di Guendalina Tavassi: “È partita con tante paure e tanti timori e onestamente non ha vissuto bene questa scelta. Si fa spesso influenzare da quello che dice la gente sui social, dove nessuno sa come stanno realmente le cose. Questo è il suo lavoro e ha fatto una scelta proprio pensando ai suoi figli, contrariamente a quello che pensano molti. Se li lascia per due mesi con i nonni è solo per poter garantire loro una vita migliore possibile. Sono felici e per fortuna stanno benissimo”.

