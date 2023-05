Ancora un errore all’Isola dei Famosi da parte della conduttrice Ilary Blasi, che si è subito resa conto di quanto fatto ma era ormai tardi per rimediare del tutto. La puntata è tra l’altro stata caratterizzata anche da momenti tesi, dato che c’è stato uno scontro a distanza tra lei e l’inviato Alvin, il quale l’ha invitata con veemenza a fare silenzio. Era stato infatti interrotto in diverse occasioni sia dall’ex moglie di Francesco Totti che da Enrico Papi.

Questo episodio all’Isola dei Famosi con Ilary Blasi protagonista si è registrato in una delle fasi più importanti della trasmissione. Ha praticamente svelato un segreto ad una naufraga, che non doveva assolutamente sapere quella notizia. Sicuramente dalla regia hanno subito segnalato la gaffe alla presentatrice, che si è messa la mano sulla bocca ed è parsa stupefatta. Ma vediamo cosa è successo.

Isola dei Famosi, clamoroso errore di Ilary Blasi in diretta

Durante l’Isola dei Famosi Ilary Blasi si è concentrata sulle nomination dei naufraghi. Quando è toccato a Fiore Argento, la sorella di Asia ha fatto il nome del concorrente che voleva nominare e a quel punto la conduttrice ha rivelato qualcosa che non doveva essere riferito alla donna. Fiore ha capito tutto, quindi smentire era ormai impossibile. E il pubblico ha quindi assistito ad un’altra disattenzione in piena diretta.

Fiore Argento ha mostrato il nome di Andrea Lo Cicero e ha spiegato la ragione della nomination: “Perché lui mi nomina sempre”. La padrona di casa dell’Isola dei Famosi ha affermato: “Ah, quindi hai nominato Andrea, il primo uomo di stasera“. Ma doveva essere un’informazione riservata, da non svelare alla naufraga. Alla fine, però, la stessa Ilary ha sorriso moltissimo, anche perché per fortuna non si è trattato di un errore che ha compromesso del tutto la situazione.

E Fiore Argento poi ha abbandonato l’Isola, infatti già precedentemente aveva detto: “Sono molto provata. Per me non sono stati giorni facili. Non so cosa fare. Mi dispiace andare via, però non sto bene qua è dura davvero”.