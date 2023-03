Nuova brutta notizia per l’Isola dei Famosi 2023 di Ilary Blasi. Un papabile concorrente ha rifiutato e ha annunciato la sua mancata partecipazione al reality show di Canale 5. Una batosta per la conduttrice televisiva, che sperava di poter contare sulle sue qualità. Ma invece lui ha troppa paura di prendere parte a questa avventura televisiva e ha anche spiegato le ragioni precise, che lo hanno indotto suo malgrado a rinunciare a questa opportunità lavorativa, che poteva sicuramente dargli ancora più visibilità.

Ma non è l’unica news emersa sull’Isola dei Famosi 2023. Infatti, stando ad alcune indiscrezioni dei giorni scorsi, Ilary Blasi in persona avrebbe stoppato un’altra concorrente. L’ex moglie di Francesco Totti avrebbe impedito la partecipazione di Flavia Vento. Quest’ultima ha esclamato: “Sbagliano a rinunciare ad una come me. Totti? Racconterò tutta la verità, ma quando me la sentirò”. Quindi, in futuro dirà la sua su quelle notizie di gossip. Ma torniamo adesso alla questione principale.

Leggi anche: “Lui puzza, noi ci ritiriamo”. Isola dei Famosi 2023, rivolta per il concorrente: di chi parlano





Isola dei Famosi 2023, a Ilary Blasi un concorrente le dice di no

Niente da fare quindi per la padrona di casa dell’Isola dei Famosi 2023, che dovrà accettare questo no del famoso. Ilary Blasi ha incassato il rifiuto totale da parte di quest’uomo, che avrebbe dovuto presenziare insieme a sua moglie. E ha fornito il suo pensiero in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo: “Fanno i nostri nomi per qualsiasi programma. Io e mia moglie stiamo affrontando il percorso per diventare genitori, un’avventura di questo genere così estrema non sarebbe assolutamente consigliata“.

Non ci saranno in Honduras Alex Belli e la coniuge Alex Delia, che sperano di diventare papà e mamma nei prossimi mesi e quindi i loro sforzi sono fatti solo in questa direzione. A Nuovo l’ex Grande Fratello Vip ha anche aggiunto: “Abbiamo iniziato il percorso un mese e mezzo fa e comunque non ci sono problematiche particolari. Bisogna solo aiutare questo processo”. Non li vedremo in questo reality show e probabilmente nemmeno in altre trasmissioni, fino a quando non riusciranno ad essere genitori.

Nel 2021 Belli e Duran si sono scambiati le promesse di amore e hanno ricevuto la benedizione dal padre del’attore, che è un diacono. Lui in passato è stato sposato con Katarina Raniakova dal 2013 al 2017. Da quest’ultimo anno al 2019 è stato anche fidanzato con Mila Suarez, prima di unirsi a Delia.