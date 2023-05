All’Isola dei Famosi 2023 è uscita fuori un’indiscrezione pazzesca su Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini. Nella giornata dell’11 maggio si è diffusa con forza una voce riguardante i due naufraghi del programma di Ilary Blasi. Non abbiamo ancora una nota ufficiale della produzione, ma la fonte è decisamente molto attendibile. E ora tutti restano in trepidante attesa per capire se tutto questo sarà confermato.

E fuori dall’Isola dei Famosi Alessandro Cecchi Paone era stato duramente criticato nelle ore precedenti dall’ex naufraga ed ex Grande Fratello, Marina La Rosa: “Paone ad esempio trovo sia una persona orrenda. La differenza è che molti lo pensano, io invece lo dico”. Poi le critiche sono state rivolte a Gian Maria Sainato: “Lui è un bellissimo ragazzo, capelli stupendi, sorriso dai denti perfetti, bianchi e canditi ma non vedo (al momento) altro”.

Leggi anche: “Dovete sapere questa cosa su Cecchi Paone”. Isola dei Famosi 2023, scoppia il caso sul naufrago





Isola dei Famosi, la notizia choc su Alessandro Cecchi Paone e il compagno

Nei giorni scorsi all’Isola dei Famosi erano sopraggiunte notizie poco rassicuranti per Alessandro Cecchi Paone, infatti oltre ad aver avuto diverse sfuriate con altri naufraghi, si è mostrato subito preoccupato per le condizioni del partner Simone Antolini. Quest’ultimo non ha preso parte all’ultima puntata in diretta del reality show perché colpito da un improvviso malore, pare un calo di pressione. Ma ora la notizia di queste ore è ancora più scioccante.

A svelare tutto è stata l’influencer Deianira Marzano, che ha preannunciato l’addio di Cecchi Paone ed Antolini: “Indiscrezione, sono Simone e Cecchi Paone a lasciare l’Isola“. Novella 2000 ha ripreso la notizia sul suo sito, ma non è stato possibile finora avere la certezza della stessa. Difficilmente però Deianira sbaglia, quindi la possibilità che i due abbiano davvero lasciato l’Honduras sono molto alte. E nelle prossime ore potremmo scoprire la motivazione.

Comunque Novella 2000, per completezza di informazioni, ha fatto sapere che anche Paolo Noise e Marco Mazzoli non erano convinti di proseguire questa avventura, quindi potrebbero essere anche loro i naufraghi ad essere andati via. Ma la Marzano non la pensa in questo modo.