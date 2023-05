Pesante attacco ad Alessandro Cecchi Paone al di fuori dell’Isola dei Famosi 2023. Il concorrente non è sicuramente amato da tutti, infatti sia in Honduras che in Italia ci sono persone che non gradiscono i suoi atteggiamenti. A parlare è stata un’ex protagonista proprio del reality show, che ha avuto da ridire su di lui. Ma anche altri naufraghi sono stati messi nel mirino dalla stessa persona in questione, che non ha avuto peli sulla lingua.

Infatti, oltre a criticare Alessandro Cecchi Paone, con l’utilizzo di parole durissime sull’attuale concorrente dell’Isola dei Famosi, lei si è soffermata su un giudizio complessivo sul reality: “Ho scritto due cose su Twitter (che poi non è un social che frequento) e sono subito diventata quella cattiva ingiusta e, tanto per cambiare, stro***. E invece voglio invitarvi a cambiare prospettiva, punti di vista (in generale nella vita proprio) e a conservare la leggerezza (o, nella maggior parte dei casi, a cercarla perché non ce l’avete)”.

Leggi anche: “Quando lo ha fatto sono impazzito”. Simone e Cecchi Paone, all’Isola dei Famosi non sapevano questa cosa su loro due





Alessandro Cecchi Paone, fuori dall’Isola dei Famosi l’attacco di un’ex naufraga

A breve vi diremo tutto su ciò che è stato riferito su Alessandro Cecchi Paone, ma anche un’altra naufraga dell’Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo, ha dovuto patire le conseguenze. Infatti, questa ex protagonista del programma su Instagram ha detto a proposito dell’attrice e showgirl: “Bellissima e magrissima.. perché è vero, lì non si mangia nulla e anch’io alla fine dei tre mesi pesavo 46 chili ed ero secca e brutta (non a caso ironicamente dicevo di essere una figa pazzesca) ma lo rifarei 100 volte e ho fatto la battuta sulle protesi non perché sia da criticare (ognuno col suo corpo fa ciò che vuole e anzi viva la chirurgia) ma perché il seno, adesso che è così magra, si nota molto più di prima e anche questo lo pensate anche voi, io l’ho solo detto”.

A parlare è stata Marina La Rosa, già intervenuta giorni fa, che ha insultato così Alessandro Cecchi Paone: “Paone ad esempio trovo sia una persona orrenda. La differenza è che molti lo pensano, io invece lo dico”. Poi le critiche sono state rivolte a Gian Maria Sainato: “Lui è un bellissimo ragazzo, capelli stupendi, sorriso dai denti perfetti, bianchi e canditi ma non vedo (al momento) altro. Dai su, adesso dite che non l’avete pensato anche voi. Che dire quindi.. niente, meglio aspettare la prossima puntata. Nel frattempo God bless Fiore Argento”.

Infine, Marina La Rosa ha invitato gli utenti ad utilizzare maggiormente l’ironia e a non prendere tutto sul serio: “Ah.. a proposito di cambiare punti di vista vi consiglio Big Hero, film del 2020 ispirato ai fumetti Marvel.. io e i miei ragazzi l’abbiamo amato e rende perfettamente l’idea. E viva l’ironia, perché se non ce l’avete, allora siete spacciati”.