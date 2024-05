“Mediaset ha preso una decisione definitiva sull’Isola dei Famosi”. Qual è destino del programma condotto da Vladimir Luxuria? La notizia per i naufraghi arriva a poche ore dalla nuova puntata che andrà in onda stasera, 29 maggio. Le motivazioni ufficiali non si conoscono, ma sembra che l’azienda abbia intrapreso questo passo a causa degli ascolti, mai così bassi come quest’anno.

La puntata in programma stasera andrà regolarmente in onda. I naufraghi ancora in gioco sono dieci. Al televoto troviamo Artur Dainese, Karina Sapsai, Linda Morselli, Matilde Brandi ed Edoardo Stoppa. Uno di loro questa sera dovrà abbandonare l’isola, ma molto toccherà anche a tutti gli altri.

Isola dei famosi, Mediaset ha preso una decisione definitiva sulla fine del programma

Il reality show che va in dona dall’Honduras chiuderà in anticipi, il 5 giugno. A sganciare la bomba è stato poco fa il sito di Davide Maggio, sempre molto informato su cosa accade dietro le quinte dei programmi tv. , “La finale dell’Isola dei Famosi 2024 è imminente – si legge sul portale – DavideMaggio.it può anticiparvi la data dell’epilogo dell’edizione numero 18 del reality show della sopravvivenza. L’Isola dei Famosi terminerà mercoledì 5 giugno 2024“.

“Si tratta di circa una settimana prima rispetto al previsto anche se, va detto, il reality condotto da Vladimir Luxuria si troverà a raddoppiare anche domenica 2 giugno, serata inizialmente non prevista. Del resto, è più conveniente per Mediaset mandare in onda uno stesso numero di puntate in un lasso di tempo inferiore. Quella che va archiviandosi è un’edizione segnata da diversi cambiamenti che però non hanno fatto il miracolo”.

La decisione di Mediaset sarebbe quindi definitiva e arriva dopo giorni in cui si erano rincorse voci spesso discordanti tra di loro. Il crollo degli ascoltatori, invece, è un dato oggettivo. L’edizione condotta da Vladimir Luxuria si è rivelata particolarmente sfortunata e falcidiata dai ritiri: il poeta Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli, Joe Bastianich, miss Italia Francesca Bergesio. È stato un vero e proprio stillicido.

"Il riso possiamo farlo tutto oggi e mangiare il cocco domani"

Gli sguardi di Stoppa e Samuel 😂😂#Isola pic.twitter.com/QhTu8MWcps — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2024

I tentativi degli autori per cercare di invertire la rotta non hanno dato i risultati sperati. Nulla ha potuto neanche il gossip: si era parlato di un avvicinamento tra due naufraghi: Greta Zucccarello e Samuel Peron. Ma la storia, smentita dai diretti interessati, non ha stuzzicato l’interesse dei telespettatori. L’ultima mossa è stato lo sbarco a poche settimane dalla fine di tre nuovi naufraghi Dario Cassini, Karina Sepsai e Linda Morselli. Anche questo un buco nell’acqua.