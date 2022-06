Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni bacchetta Carmen Di Pietro. Il figlio della showgirl non le ha mandate a dire. Nella puntata di ieri intanto Nicolas Vaporidis è stato eletto primo finalista. “Sono contento e al tempo stesso un po’ stupito, qui ho imparato a non dare nulla per scontato. Mi sorprende e al tempo stesso mi fa piacere avere questo riscontro da parte del pubblico”, ha detto a caldo. La prossima settimana è in programma la semifinale e si scopriranno i nomi dei naufraghi che accederanno all’ultima puntata. E anche quello del naufrago o naufraga che dovrà lasciare l’Honduras a un passo dalla finale.



Gennaro Auletto ha perso il televoto della settimana, dunque ha dovuto lasciare il gruppo spostandosi su Playa Sgamatissima. Lì il naufrago ha raggiunto “la solitaria” Pamela Petrarolo ma non ha superato nemmeno il televoto flash. Con il 73% dei voti contro il 27% dell’ex Non è la Rai, il modello è stato eliminato definitivamente dal gioco. In nomination, invece, a grande maggioranza, è stato mandato Nick dei Cugini di Campagna insieme a Mercedesz Henger.





Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni bacchetta Carmen Di Pietro



Tra i protagonisti anche Carmen Di Pietro. Tanti si aspettavano infatti una nomination di Carmen Di Pietro nei confronti di Estefania Bernal, dunque la sua scelta ha spiazzato diversi utenti: “La scelta di Carmen non l’ho capita, è tanto amica di Edoardo e manda Mercedesz al televoto, poteva votare Estefania oppure secondo la sua motivazione Luca, che è sull’Isola da meno tempo di Mercedesz” ha scritto uno. (Leggi anche “Mi sento male”. Carmen Di Pietro senza parole, choc per il figlio Alessandro. Poi scopre tutto)



Nei giorni scorsi, sempre Carmen, aveva fatto una proposta inaspettata a Luca Daffrè. “Luca, stai diventando proprio un bel figo. Ti vuoi fidanzare con me? Vuoi essere il mio toy boy? – ha dichiarato Carmen – Lo posso fare perché qui non c’è Alessandro. Lui mi ha mandato quel video osceno, allora io e te ci infrattiamo là dentro. Alessà, ciao!”.



Parole che avevano richiamo l’attenzione di Alessandro Iannoni che non si era fatto pregare per rispondere. Per me lei è libera di fare quello che vuole però a quel punto lascia anche a me la libertà giusta, tu a quell’età puoi fare le tue storie d’amore, io non posso? Non mi sta bene!.Ho visto non mi perdo niente, te bacchetti tanto me, però poi non ci sto, gli ha detto sei davvero un bel figo, questa gliela farò pagare, assolutamente si. Non mi piace questa situazione”.

