Anche quest’anno come inviato dell’Isola dei Famosi 2023 c’è Alvin. Sono tantissimi i complimenti che lui riceve dal pubblico per la sua competenza, ma allo stesso tempo c’è chi lo critica. Proprio in queste ultime ore a parlare è stato un uomo molto vicino al concorrente Gian Maria Sainato, il quale ha duramente contestato il lavoro da lui svolto nel reality show, definendolo un graziato per il ruolo che ricopre in televisione.

A sferrare queste forti accuse è stato proprio l’agente del naufrago dell’Isola dei Famosi 2023. Nello specifico ha esordito dicendo: “Caro Alvin, ma invece di stare in competizione con la regina Ilary, perché non ti impegni un po’ di più a spiegare le prove? Si vede che questo lavoro lo fai ma sempre per grazia divina. Ma non pensi che dovresti essere un po’ più neutro? Sei un caro ragazzo ma come te ce ne sono mille. Ringrazia Dio e bacia la terra”.

Isola dei Famosi 2023: Alvin e la sua alimentazione in Honduras

La risposta alle critiche dell’uomo non è pero arrivata dall’inviato dell’Isola dei Famosi 2023. D’altro canto Alvin in queste ore si è cimentato nel rispondere alle domande di alcuni utenti sulla sua pagina Instagram. Ha quindi levato diverse curiosità che la gente ha in particolar modo sul cibo che lui stesso consuma in questi mesi in Honduras. Lui ha innanzitutto parlato delle fave di cacao acquistate in loco che ha da poco introdotto nella sua alimentazione.

Alvin ha spiegato che il motivo di questa scelta ricade proprio sull’acqua bevuta in Honduras. Ha infatti svelato: “Qua in Honduras l’acqua non ha nessun valore: tutti i valori sono a zero, è acqua distillata, come quella che si usa per il ferro da stiro. Per questo mangio tanta frutta e fave di cacao”. Dopodiché ha anche affermato che le numerose fave di cacao che consuma sull’isola fanno molto bene al corpo in quanto contengono molte vitamine e minerali.

In seguito alle sue affermazioni, molti telespettatori si sono posti la stessa domanda. I fan vogliono capire se l’acqua distillata di cui l’inviato parla viene bevuta anche da tutti i concorrenti dell’Isola dei Famosi. Se la risposta dovesse essere sì tanti si chiedono come facciano a resistere fisicamente, dato che loro non possono permettersi la stessa alimentazione di Alvin.