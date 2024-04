“Ho una notizia per Joe”. Isola dei Famosi 2024, cala il gelo in Honduras: Vladimir lo informerà stasera

Isola dei Famosi 2024, oggi 11 aprile secondo appuntamento. Stasera potrebbe arrivare una doccia gelata per Joe Bastianich. L’esordio di Vladimir Luxuria alla conduzione è stato abbastanza soddisfacente, nonostante i numeri in leggero calo rispetto all’edizione dello scorso anno guidata da Ilary Blasi. I colpi di scena non sono proprio mancati. La prime nomination della nuova edizione de L’Isola dei Famosi si sono chiuse in modo chiarissimo con Artur Dainese al televoto insieme a Luce Caponegro, Joe Bastianich e Samuel Peron.

“Che bello! Se sono sorpreso? Sì tantissimo. Grazie mille ragazzi. Me lo immaginavo. Mi rode un po’ perché avrei anche fatto a meno di bruciarmi nella prova del fuoco per poi finire pari merito e non essere scelto e addirittura essere nominato. Avrei fatto una prova con più tranquillità. Va benissimo così”, aveva detto Artur.





Isola dei Famosi 2024, Joe Bastianich al televoto eliminatorio?

Joe, mandato in nomination da Greta aveva detto: “Penso che per lei è stata una scelta abbastanza facile, perché non penso che sarò io ad andare a casa in questo caso. Lei lo sa e io sono stata una scelta ovvia e strategica, così da non dover mettere in difficoltà altri. Magari sa che posso farcela a differenza di altri”. Proprio Joe, però, potrebbe essere raggiunto da una brutta notizia.

Secondo i risultati dei sondaggi di Tag24, Reality House e del forum de L’Isola dei Famosi, adesso tra i concorrenti che rischiano di finire al televoto eliminatorio c’è proprio l’ex giurato di Masterchef, Joe Bastianich (in coda alla classifica e candidato numero uno) e uno tra Samuel Peron e Luce Caponegro. Non resta che aspettare la dichiarazione ufficiale di Vladimir Luxuria.

Qualcosa si saprà anche prima. La puntata di stasera non andrà in onda in diretta. Questo perché l’Isola dei Famosi divide il set, chiamiamolo così, con il suo corrispettivo spagnolo Supervivientes. Con la scelta del doppio appuntamento settimanale l’Isola dei Famosi deve accettare che una delle due puntate vada in differita.