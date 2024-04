“Le corna…”. Belen, la confessione choc da Cattelan. Alla fine, dopo anni di tira e molla, Alessandro Cattelan c’è riuscito a portare la Rodriguez come ospite del suo programma. “Doveva essere la prima ospite di Eppc a Sky, poi la prima di Stasera C’è Cattelan, la stiamo aspettando da 10 anni, 7 giorni, 14 ore e una manciata di secondi”, dice con grande ironia il padrone di casa. Alla fine però la bella argentina arriva e lascia tutti di sasso con un tango (o forse una taranta).

>> “Eccoli insieme”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la grande sorpresa

Fatto sta che, bella come non mai, Belen ha stupito tutti con quei movimenti pazzeschi e la sua bellezza innata. Poi i due si sono messi seduti e l’ex di Stefano De Martino ha lanciato lì un paio di bombette atomiche. Chiaramente si parla d’amore. E la showgirl c’è da dirlo, non è più sulle nuvole come una volta. La vita, anche per lei, da questo punto di vista, è stata dura. Belen da Cattelan sembra un’altra rispetto a quella di qualche anno fa, più matura, più cattivella ma soprattutto più cinica nei confronti delle relazioni.





“Le corna…”. Belen, la confessione choc da Cattelan

Neanche il tempo di iniziare che Belen entra subito nel vivo della faccenda e ad una domanda di Cattelan risponde: “Cosa avrei voluto 10 anni fa? Figli e la vita che sto facendo adesso, ma senza corna. Io non perdono perché sono buona, ma perché mi scordo delle cose, mi dimentico”. A questo punto Cattelan tira in ballo quella brutta battutaccia nei suoi confronti e chiede alla Rodriguez: “Quindi non sei arrabbiata con me?”.

E lei: “Ma io non mi sono mai arrabbiata e poi era un momento in cui non capivo nulla. Non me lo ricordo”. Bellissimo a questo punto l’abbraccio con il conduttore. Poi il padrone di casa ha parlato della sorella Cecilia, che a breve si sposerà con Ignazio Moser. A riguardo Belen ha detto: “Le ho dato dei consigli per il matrimonio? Sì, di non farlo”. Poi Belen Rodriguez ha ironizzato sulle parole del suo ex Stefano De Martino.

Il ballerino, in un video social di pochi giorni fa, ha citato un non meglio precisato studio che afferma che oggi l’87% dei matrimoni fallisce e che quindi è meglio non sposarsi. Lei allora ha detto: “L’altra volta ho sentito una cosa, che il matrimonio è diventato per persone presuntuose perché solo il 13% non si lasciano. Quindi sei molto presuntuosa Cecilia. Sto scherzando, io credo in un rapporto di lunga durata con rispetto e sincerità”.

Leggi anche: “L’hanno vista con lui a Genova”. Belen Rodriguez gossip: nuovo fidanzato e sorriso ritrovato