Belen Rodriguez, spunta un nuovo fidanzato? Sono passate solo alcune settimane dalla fine della relazione con l’imprenditore e amico di vecchia data Elio Lorenzoni che già si parla di una nuova storia per la showgirl nata a Buenos Aires ma naturalizzata italiana. La modella e conduttrice sembrava aver trovato serenità dopo l’ennesima rottura con l’ex marito Stefano De Martino.

Ma evidentemente così non è stato. Il settimanale Oggi ha raccontato: “È stata la showgirl a decidere di chiudere”. Le ragioni? “L’incapacità di Elio di comprenderla nel profondo e, forse, la tentazione di usare questa storia a fini pubblicitari”. Dopodiché sembra che Belen sia stata vista con l’ex fiamma di Diletta Leotta Giacomo Cavalli. Ora, però, sembra che al suo fianco ci sia qualcun altro…

Leggi anche: “Eccoli insieme”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la grande sorpresa





Belen e l’uomo misterioso: chi c’è al suo fianco in questo momento

Recentemente Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono ritrovati, come immortalati da Gente. Ma certo non per tornare insieme, quanto piuttosto per ricreare attorno a loro figlio Santiago il miglior clima familiare possibile dopo la separazione. D’altra parte era successo anche con Antonino Spinalbese: dopo la rottura e le iniziali tensioni i due si sono riavvicinati per amore della figlia Luna Marì.

Ora la showgirl torna a far parlare di sé. Sembra che abbia voltato nuovamente pagina. Al suo fianco ci sarebbe un uomo la cui identità continua però a rimanere segreta. E questo perché pare che la stessa Belen voglia mantenere il massimo riserbo su questa nuova storia. Tuttavia, con tutti i paparazzi e i gossippari in azione la sua missione appare davvero impossibile.

E infatti già da qualche giorno l’esperta di gossip Deianira Marzano aveva postato la foto di Belen Rodriguez in compagnia di un uomo il cui volto è però nascosto: “Ecco già il 17 marzo avevo postato Belen con pare il nuovo boy-friend” ha scritto Deianira. Ora pare che di nuovo i due siano stati pizzicati a Genova. Sarà davvero un nuovo amore per Belen?

“Guardate, dopo tutto quello che è successo”. Belen e Antonino Spinalbese, c’è il colpo di scena: beccati