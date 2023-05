Isola dei Famosi 2023, tanti colpi di scena e novità. Un’edizione del reality show cominciata con il botto e all’insegna di tante novità. Con Ilary Blasi alla guida del timone, il programma sta raccogliendo notevoli consensi e apprezzamenti da parte del pubblico italiano. Ma c’è una domanda che molti si sono posti fin dall’inizio? Chi si nasconde dietro alla voce dello Spirito? Nel corso della precedente edizione, è stato Maurizio Modica a dare voce allo spirito narrante che si rivolge agli spettatori, ma adesso la voce non è più la sua. Ecco svelato di chi si tratta.

Di chi è la voce dello Spirito dell’Isola dei Famosi 2023? Sicuramente non si tratta più di Maurizio Modica. Infatti per l’attuale edizione del reality show di Ilary Blasi, gli spettatori sono accompagnati dalla voce di Ermanno De Biagi. A lui dunque spetta l’onere di dettagliare le vicende che riguardano i naufraghi e raccontarle al pubblico in chiave quasi fiabesca, mirando a riassumere cosa accade sull’Isola e quali sono le tematiche affrontate.

Una modalità ancora più immersiva per permettere al pubblico di sentirsi, seppur indirettamente, parte delle vicende che animano i naufraghi, pronti a mettersi ogni giorno faccia a faccia con se stessi e rivelare agli utenti i punti di forza e anche quelli di debolezza. Un compito importante, dunque, quello dello Spirito. Ma chi è Ermanno De Biagi? Il talento sembra provenire da un passato lontano dal mondo dello spettacolo. Ermanno ha lavorato come idraulico e ha conseguito anche una laurea in Filosofia per poi cimentarsi anche nel cantautorato italiano.

Il mondo dello spettacolo e dell’arte ha rappresentato per Ermanno sempre una forte attrazione. Infatti De Biagi ha scoperto anche la dimensione artistica e formativa del teatro, oltre quella della musica, prendendo parte nel tempo anche a diverse serie televisive sia per Mediaset che per Sky e non solo. In teatro con Vanessa Scalera in “Dall’alto di una fredda torre”, Ermanno vanta anche collaborazioni internazionali, prendendo parte a pellicole come “The Core”, “The American” e “Pasolini – La verità nascosta”.

suor cristina: “io credo nello spirito santo”

ilary blasi: “tu devi credere soltanto nello spirito dell’isola” pic.twitter.com/Ns7KlAM60Z — isola out of context (@oocisola) April 17, 2023

Ma sempre a proposito di novità, ad alzare le asticelle delle aspettative anche l’arrivo di un nuovo naufrago che potrebbe scombussolare le dinamiche degli altri concorrente. Tante le indiscrezioni messe in circolo a riguardo sul nome del concorrente, come quella appresa su Leggo che avrebbe tirato in ballo il nome del modello Gian Maria Sainato. Se ne vedranno di belle.