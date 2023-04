L’Isola dei Famosi 2023 ha preso il via lunedì17 aprile e la prima puntata è stata un successo. Tanti i concorrenti attesi sulla spiaggia di Cayo Cochinos. In particolare Cristina Scuccia, l’ex suor Cristina, vincitrice di The Voice of Italy 2014 e concorrente di Ballando con le stelle. La naufraga è stata già presa di mira per la decisione di partecipare al reality show appena smesso l’abito religioso e in particolare le critiche sono arrivate anche dalla chiesa nella persona di suor Anna Alfieri, membro del Consiglio Nazionale scuola della CEI e Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Tra i concorrenti molto attesi anche i Jalisse, i vincitori di Sanremo 1997 che da anni provano a tornare sul palco dell’Ariston ma incassano solo dei no. Fabio Ricci e Alessandra Drusian sono stati reclutati da Ilary Blasi, ancora una volta al timone dell’Isola dei Famosi 2023 in compagnia degli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, e con lo storico inviato sull’isola Alvin.

Leggi anche: “Lo hanno fatto solo per loro”. Isola dei Famosi, Jalisse senza parole per quello che hanno trovato in spiaggia.





Isola dei Famosi 2023, comunicato per i naufraghi e nuove regole

Appena sbarcati sull’Isola dei Famosi 2023 i concorrenti sono stati presentati e divisi in tribù. Attraverso la pergamena affissa su un totem, la produzione ha comunicato ai concorrenti le regole da seguire attentamente per la convivenza tra tribù. I gruppi dovranno condividere la playa messa a disposizione dalla produzione seguendo regole ferree. Al primo sgarro saranno presi provvedimenti.

Come per il GF Vip 7 nell’ultimo mese di programmazione, anche l‘Isola dei Famosi 2023 ha visto l’intervento di Pier Silvio Berlusconi per evitare un alto tasso di trash all’interno della trasmissione. Regole ferree dunque e provvedimenti pesanti se ci saranno degli sgarri da parte dei naufraghi. Il primo comunicato è arrivato in spiaggia ed è stato letto da Claudia Motta e Pamela Camassa.

“Ogni tribù è indipendente, siete liberi di parlare con le altre tribù ma dovete mangiare e dormire nel vostro accampamento. Il cibo e tutti gli oggetti che avete conquistato – hanno letto le due naufraghe dell’Isola dei Famosi 2023 – sono proprietà privata e possono essere utilizzati solo dalle tribù di appartenenza, quindi non potete né scambiarli, né prestarli ai vostri avversari”. Ovviamente chi non seguirà le regole potrà subire punizioni, anche gravi.