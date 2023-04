Cristina Scuccia è una della concorrenti della nuova edizione dell’L’Isola dei Famosi 2023 e il suo arrivo in Honduras era molto atteso. Svestito l’abito religioso, l’ex suor Cristina ha deciso di accettare l’invito di Ilary Blasi per mettersi in gioco con il reality show di Canale 5. La naufraga è arrivata a Cayo Cochinos parlando di una “Una rinascita”. “Sentivo che l’abito non mi permetteva più quel processo evolutivo”, ha spiegato la Scuccia poco prima di sbarcare in spiaggia. Da circa un anno Cristina Scuccia ha tolto il velo e cambiato completamente vita. Ha iniziato a lavorare come cameriera e si è trasferita in Spagna.

L’annuncio era arrivato a Verissimo lo scorso novembre. “Sì adesso sono Cristina, Suor Cristina è dentro di me, se sono quella di oggi è anche grazie a lei. Ho fatto un bel percorso ed è stato complesso e difficile…”, aveva raccontato presentandosi nella nuova veste: con make up, messa in piega e tacchi.“Sono pronta a tuffarmi in questa nuova esperienza, nonostante le tante paure che ho già incontrato qui sull’Isola. Questa è l’avventura più pazza nella quale mi sono lanciata“, le parole di Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi 2023. L’arrivo della naufraga ha scatenato una marea di critiche. Molti telespettatori non hanno apprezzato la sua presenza e oggi la critica è arrivata anche dai piani alti della Chiesa.

Leggi anche: “Guardate, tutte tranne lei”. Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi e quel particolare salta all’occhio del pubblico





Isola dei Famosi 2023, suor Anna Alfieri contro Cristina Scuccia

Suor Anna Alfieri, membro del Consiglio Nazionale scuola della CEI e Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana ha criticato Cristina Scuccia e parlato della sua presenza come concorrente all’Isola dei Famosi 2023. “Non mi ha stupito l’uscita di Cristina Scuccia dalla vita religiosa – ha commentato suor Anna Alfieri all’Adnkronos – Mi sono invece particolarmente dispiaciuta del suo percorso dopo l’uscita dalla vita religiosa”.

“Già dalle origini, da quando partecipò a ‘The voice of Italy’, mi chiedevo quale valore aggiunto potesse dare questa esperienza alla sua vita religiosa. Cantare? Potremmo dire che c’è il valore aggiunto di evangelizzare, forse”. Suor Anna Alfieri ha parlato anche dell’esperienza dell’allora suor Cristina a Ballando con le stelle: “Ballare? Quando nella nostra vita facciamo delle scelte fondamentali, tutto il nostro esistere ne è influenzato. Cristina Scuccia ha una bellissima voce, potrebbe puntare su quella con un percorso serio, faticoso. Le scorciatoie non aiutano mai”.

La religiosa ha parlato dell’esperienza di Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi 2023 e il suo commento è stato molto duro: “Non giudico, lei avrà la sua coscienza, i suoi consiglieri, e sarei curiosa di sapere chi sono, ma mi sono dispiaciuta di quanto fatto dopo. Dalle canzoni sensuali fino a L’Isola dei Famosi, mi sembrano delle scelte che rappresentano una inversione a U rispetto a quelle precedenti”.

“Noi siamo il risultato di certe decisioni, non possiamo azzerare il passato. – ha detto ancora suor Anna – Se avessi potuto parlarle e consigliarla le avrei detto di prendersi il tempo per rielaborare le scelte fatte, i propri obiettivi, la direzione da seguire. Ho provato una sorta di dispiacere per il cammino intrapreso dopo l’uscita dalla vocazione e che mi pare vada a sciupare tutto un passato”.