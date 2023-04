Cristina Scuccia è arrivata all “L’Isola dei Famosi” 2023. L’ormai ex suor Cristina è sbarcata in Honduras parlando di una “Una rinascita”. “Sentivo che l’abito non mi permetteva più quel processo evolutivo”, ha spiegato prima di buttarsi dall’elicottero nel mare della spiaggia di Cayo Cochinos, dove poco dopo ha incontrato i suoi compagni di avventura.

“Credo sia importante vivere la vita pienamente, la vita è un dono, questa è una esperienza di condivisone e di coraggio, se posso essere di aiuto a qualcuno ho già vinto. Ma penso che mi vedrete anche arrabbiata”, ha spiegato ancora Cristina Scuccia. “Hai mai pensato chi te lo ha fato fare?”, le ha chiesto Ilary Blasi.

Cristina Scuccia, niente bikini all’Isola dei Famosi

Alla domanda della conduttrice del reality show Cristina Scuccia ha risposto: “Sì, fino a un secondo fa… ho tante paure, la paura non è compagna della luce e quindi prenderò di petto le mie paure”. Dall’Italia, ospite nello studio dell’Isola dei Famosi 2023 insieme a Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi la mamma Lina. “Credo che non sia il primo salto nel vuoto che fa questo. Essendo una persona determinata, non ci ha pensato e si è buttata”.

“Le ho detto che non potevo far altro che accompagnarla e rispettare la sua scelta”, ha detto spiegando di come ha affrontato la notizia della sua partecipazione all’Isola dei Famosi. E sbarcata in Honduras, Cristina Scuccia si è presentata in maniera diversa rispetto alle sue compagne di avventura. Mentre le altre naufraghe erano in bikini, o col costume da bagno intero, l’ex suora ha preferito mostrarsi in pubblico meno succinta.

Cristina Scuccia ha fatto il suo esordio all’Isola dei Famosi con shorts di jeans e canotta fuxia. “Ho il cuore in gola è un’emozione nuovissima. Se quest’Isola e la mia esperienza di condivisione di prendere la mia vita in mano e con coraggio ripartire può salvare una persona dal proprio buio, dalla propria trappola di se stessi io ho già vinto”, ha detto. Prima del suo arrivo, Cristina Scuccia aveva detto di non essere pronta a presentarsi in bikini.