Isola dei Famosi 2023, via. Lunedì 17 aprile Ilary Blasi dallo studio e Alvin dall’Honduras hanno inaugurato questa nuova edizione del reality di Canale 5. Come anticipato dalla padrona di casa, c’è stata subito la presentazione dei naufraghi, divisi in tribù formate da uomini, donne e coppie. C’è stato l’ingresso a sorpresa di Luca Vetrone e poi prove a anche nomination. Il leader della puntata è stato Simone Antolini, che ha regalato l’immunità al suo gruppo, e ha scelto insieme ad Alessandro Cecchi Paone di mandare in nomination Helena Prestes.

Alla fine del giro di nomination lei e Marco Predolin sono dunque i naufraghi che rischiano di tornare già a casa propria. Spazio anche a un retroscena assai curioso nella prima puntata dell’Isola dei Famosi 2023: due protagonisti sono parenti. Anzi, due naufraghe. Si è scoperto durante una catena di salvataggio partita da Helena Prestes.

Isola dei famosi 2023, la scoperta su due naufraghe: sono cugine

Al di là delle prime polemiche, quello che molto colpito il pubblico social sintonizzato è stata la rivelazione di Nathaly Caldonazzo. Al momento di fare la sua scelta, infatti, l’attrice ha deciso di salvare Fiore Argento. Fin qui niente di strano, tra le due si è notato un bel feeling.

Ma quando l’inviato dell’Isola dei Famosi, Alvin, ha chiesto a Nathaly Caldonazzo come mai avesse scelto proprio la figlia di Dario Argento, quest’ulltima ha rivelato che sono cugine, come riporta il sito Novella 2000. E ha giudicare dai tweet piovuti nessuno era a conoscenza di questa parentela.

Su Twitter gli utenti hanno commentato con parecchio stupore la notizia della parentela delle due naufraghe dell’Isola dei Famosi 2023. Più tardi sempre Nathaly Caldonazzo ha poi rivelato che lei e la figlia di Dario Argento sono cugine di secondo grado.