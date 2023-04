Isola dei famosi 2023, ci siamo quasi davvero. Una manciata di giorni e il pubblico di Canale 5 vedrà i naufraghi di questa edizione in Honduras, alle prese con fame, prove fisiche, mosquitos e alleanze. A proposito, nelle scorse ore sono stati ufficializzati i nomi dei vip pronti alla partenza: sono sedici concorrenti in totale.

“Ci saranno tre tribù composte una da soli uomini, l’altra da tutte donne e la terza dalle coppie”, ha spiegato sui sedici naufraghi Ilary Blasi, che si prepara alla sua terza edizione al timone del reality show che debutterà lunedì prossimo, il 17 aprile 2023, in prima serata su Canale 5.

Leggi anche: “Avete rotto, ora basta”. Isola dei Famosi, prima della partenza scoppia il caso. Pessima notizia per Ilary Blasi





Isola dei famosi 2023, i nomi degli esclusi e il motivo

Sedici naufraghi in partenza per l’Honduras, si diceva. E tra nomi già usciti grazie agli spoiler e grosse sorprese, ci sono ben cinque personaggi noti che invece non figurano nell’elenco ufficiale. Eppure sembravano aver chiuso la trattativa con il programma… Cosa è successo? E chi sono?

Gli “esclusi” sono Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista di UeD e fino a poco tempo fa concorrente del GF Vip 7 Luca; Elga e Serena Enardu, le gemelle sarde ex protagoniste di UeD, Luca di Carlo, IL fidanzato di Cicciolina e a Gian Maria Sainato, conosciuto dal pubblico per aver partecipato alla prima edizione di Riccanza.

Gianmarco Onestini, Serena Enardu, Elga Enardu, Luca Di Carlo e Gian Maria Sainato sono gli esclusi di questa Isola dei famosi 2023 e secondo il giornalista Alberto Dandolo il motivo di questo “no” sarebbe stato un diktat imposto dai vertici aziendali Mediaset. L’azienda era già intervenuta al GF Vip 7 e forse per evitare teatrini trash avrebbe dato delle indicazioni precise sul cast del reality di Ilary Blasi con Alvin inviato e Vladimir Luxuria ed Enrico Papi opinionisti. Non è però da escludere che ai sedici naufraghi si aggiungano in corsa altri concorrenti: all’Isola dei Famosi infortuni e squalifiche non mancano mai.