Isola dei Famosi 2023, nuova segnalazione su Cristina Scuccia. Che la presenza dell’ex suor Cristina tra i naufraghi dell’Isola abbia fatto notizia fin da subito non è ormai una novità. La concorrente continua a dare prova di una forte tempra e di una predisposizione alla condivisione. E a tal proposito si apprende anche dell’ennesima prova che Cristina dovrà affrontare e dal cui esito, nel caso di buona riuscita, beneficeranno anche gli altri concorrenti. Ma le novità non finiscono qui. Sull’ex suor Cristina sembra essere arrivata un’altra spifferata anonima.

La rivelazione su Cristina Scuccia lascia senza parole. L’ex suor Cristina continua a essere una delle protagoniste indiscusse dell’attuale edizione del reality show con alla guida del timone Ilary Blasi. E questo perché il passato della concorrente ha decisamente attirato i pettegolezzi più disparati. Non ultima, la segnalazione sopraggiunta nelle ultime ore, chiaramente anonima, che tirerebbe in ballo un segreto della naufraga.

Leggi anche: “Come mamma l’ha fatta!”. Isola dei Famosi, Cristina Scuccia lascia tutti senza parole: “Voglio spogliarmi”





La rivelazione su Cristina Scuccia lascia senza parole: “Ecco perché ha lasciato i voti…”

La fonte sembra aver dichiarato di conoscere molto bene la naufraga e ha chiesto di restare anonima. Stando a quanto si apprende la rivelazione riguarderebbe proprio la motivazione che avrebbe spinto la concorrente dell’Isola a lasciare i voti. Secondo la fonte anonima, Cristina avrebbe lasciato i voti perché “innamorata di una persona”. La segnalazione sarebbe stata riferita a Deianira Marzano. Ma la notizia non finisce neanche questa volta qui.

“Tutto il suo percorso da suora è stato intrapreso, come ha sempre detto il suo ex, esclusivamente per il desiderio di sfondare nella musica“. Insomma, tutte le notizie riferite fino a questo momento non rappresentano altro che voci di corridoio e sulla fondatezza o meno nessuno può mettere becco. Ma per restare in tema di novità sull’ex suora, qualcosa è realmente avvenuto sotto gli occhi di tutti. Cristina Scuccia ha deciso di indossare il bikini vero e proprio.

Tutti ricorderanno quando l’ex suora ha affermato di non sentirsi a proprio agio con il costume vero e proprio: “Non indosserò il bikini, sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso”, aveva detto. Ma adesso cambia tutto: Cristina ha deciso di abbadonare l’idea iniziale: “Sì, è una prova pure quella. Però sto cercando di mettermi in gioco, già che sto cercando una libertà ed è un tipo di libertà pure quella”, ha affermato la naufraga.