Il 17 aprile prenderà il via la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023. Qualche giorno fa il sito Dagospia ha riportato la notizia del depennamento di alcuni naufraghi dal reality show. “Gira voce che ai piani alti, per essere più precisi nella persona di Pier Silvio Berlusconi, abbiano deciso intervenire sul cast modificandolo in extremis. Diversi nomi chiusi sono saltati all’ultimo, due esempi? Il prezzemolino Gianmarco Onestini e l’avvocato Luca Di Carlo, fidanzato della pornostar Cicciolina”, si leggeva.

La notizia è stata confermata quando il cast dell’Isola dei Famosi 2023 è diventato ufficiale. Nella lista mancano alcuni nomi che erano ormai certi: Gianmarco Onestini, Serena ed Elga Enardu, Luca Di Carlo e Gian Maria Sainato. Come rivelato da Vladimir Luxuria, opinionista insieme a Enrico Papi, ci saranno anche delle nuove regole.

Isola dei Famosi 2023, Mediaset annulla contratti di due naufraghi

Come accaduto per il GF Vip 7, Pier Silvio Berlusconi ha imposto nuove e ferree regole e messo in guardia tutti i concorrenti che sbarcheranno in Honduras. “So che quest’anno non saranno tollerati comportamenti omofobi, razzisti, sessisti ed è un passo avanti”, ha rivelato Vladimir Luxuria in una intervista rilasciata al settimanale Chi. Insomma, il rischio squalifica è altissimo. L’ad di Mediaset ha deciso di cambiare rotta e di non puntare al super trash come accaduto nelle scorse edizioni.

A questo proposito Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso di stracciare alcuni contratti già firmati. Una decisione a dir poco choc per i due ‘vip’ pronti per la partenza in Honduras. La notizia è stata data da Alberto Dandolo per Oggi. “Perciò i vertici del Biscione, pur pagando una lauta penale, hanno annullato i contratti già firmati da due concorrenti reputati non in linea con lo spirito dello show” si legge sul settimanale.

Pier Silvio Berlusconi ha bloccato lo sbarco sull'#Isola di Gianmarco Onestini e dell'avvocato Luca Di Carlo ❌@_DAGOSPIA_ #ascoltitv pic.twitter.com/5dpRIT3ofw — Boomerissima (@Boomerissima) April 6, 2023

I contratti stracciati sarebbero quelli dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023 Gianmarco Onestini, fratello di Luca, ex concorrente del GF Vip 7 e Luca Di Carlo, avvocato e compagno di Ilona Staller. Nei giorni scorsi sono stati svelati altri nomi di concorrenti che avrebbero dovuto partecipare al reality show condotto da Ilary Blasi: le sorelle Elga e Serena Enardu e Gian Maria Sainato, influencer e opinionista.