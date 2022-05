Isola dei Famosi, incidente per Roger Balduino: il naufrago in ospedale con l’elicottero

Isola dei Famosi 2022, Roger Balduino in ospedale. Colpi di scena e momenti di tensione durante la sedicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladimir Luxuria opinionisti. Ma andiamo con ordine.

All’Isola dei Famosi 2022 Roger Balduino è finito in ospedale durante una prova, poco prima dell’eliminazione del sedicesimo appuntamento con il programma di Canale 5. Al televoto c’erano: Edoardo, Lory Del Santo, Marco Cucolo e Maria Laura De Vitis. Ad essere eliminato è stato Marco Cucolo, che dopo aver dato il bacio di Giuda a Roger, raggiunge Playa Sgamada, sulla quale viene aperto un televoto flash tra Licia, Fabrizia, Laura, Estefania e Clemente.





Isola dei Famosi 2022, Roger Balduino in ospedale con l’elicottero

Ad essere eliminata è stata Laura Maddaloni. La moglie di Clemente Russo ha dovuto abbandonare l’Isola dei famosi e tornare in Italia. Durante la prova all’Isola dei Famosi Roger Balduino si è ferito ed è stato trasportato in ospedale con l’elicottero. Il naufrago ha chiesto a Ilary Blasi di fare una prova orologio con Clemente ma dopo un paio di minuti è accaduto l’imprevisto.

Roger Balduino è caduto e Clemente Russo ha chiesto l’intervento di un dottore. “Ragazzi chiamate subito un dottore, un dottore“. Roger non rispondeva alle domande di Alvin e di Clemente e Ilary Blasi è intervenuta dallo studio “Alvin cosa succede? Addirittura un dottore? Ma come sta Roger, è il piede o la caviglia? Ok allora noi andiamo avanti e dopo torno da voi così mi darai delle spiegazioni“.

Se Roger deve abbandonare l’isola pretendo il ritorno di Patti Bonetti e Laura Maddaloni #isola — letteralmente alla frutta 🌸 (@maryyii__) May 13, 2022

“Non c’è niente di chiaro qui, Roger non riesce a parlare per il dolore. Non stiamo capendo bene nemmeno noi. Nel porre resistenza a Clemente si è provocato qualcosa alla caviglia“, ha detto Alvin. Poco dopo l’aggiornamento in diretta: “Adesso lo stanno trasportando in elicottero verso la terra ferma. […] – come si legge su Biccy – Abbiamo degli aggiornamenti. Roger Balduino è in ospedale ed è in attesa di fare una radiografia. Lo hanno trasportato subito e tra poco daremo altre informazioni”.

