C’è una prima coppia all’Isola dei Famosi 2022. No, non coppia di concorrenti in gioco, visto che la novità di questa edizione è la gara a due: hanno entrambi dichiarato di essere attratti l’uno dall’altra e ci sarebbe stato già qualcosa in albergo. Ma è una coppia sfortunata perché, almeno per il momento, si trovano in due isole diverse.

La bellissima naufraga de l’Isola dei Famosi 2022 si trova a Playa Accoppiada, dove fa coppia con Nicolas Vaporidis, mentre il naufrago, anche lui bellissimo, si trova insieme a tutti gli altri esclusi a Playa Sgamada. E durante la diretta di giovedì 24 marzo Ilary Blasi ha mostrato una clip in cui la simpatia reciproca è evidente.





Isola dei Famosi 2022, prima coppia? “In albergo…”

“Ho provato a scriverle un messaggio in spagnolo, se devo pensare ad una persona nell’altra isola, penso a Estefania Bernal – ha ammesso Roger Balduino – Di lei mi piace il suo modo di essere, è sempre felice e sembra una persona vera. Mi piace”. E poi, sempre il modello brasiliano sulla collega argentina nella clip mostrata nella seconda puntata de l’Isola dei Famosi 2022: “Tempo al tempo, se deve succedere, succederà”.

“Lui è bello, è figo – il commento di Estefania Bernal – “Forse se arriva qua abbiamo del tempo per conoscerci meglio”. Ilary Blasi si è un po’ insospettita da questa infatuazione così repentina, visto che l’isola dei Famosi 2022 è iniziata da pochi giorni, e ha interrogato l’amica della modella, presente in studio insieme agli altri ospiti.

Quando è stato chiesto all’amica di Estefania Bernal se secondo lei in albergo, dunque nei giorni antecedenti all’inizio de l’Isola dei Famosi 2022, ci fosse stato qualcosa tra i due, lei ha risposto di sì: c’è stato sicuramente qualcosa. Anche Alvin, dal canto suo, ha parlato di un “uccellino” che gli avrebbe spifferato un avvicinamento sospetto fra Roger Balduino e la modella argentina. Alla fine Ilary Blasi ha concesso al modello di inviare un messaggio in una bottiglia a Estefania. Vediamo che succederà.

