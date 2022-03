Come prevedibile la seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2022 è stata piena di sorprese e colpi di scena. Giovedì 24 marzo Ilary Blasi si è di nuovo collegata in diretta con Alvin e i naufraghi in Honduras e insieme ai suoi opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, ha dato il via al nuovo appuntamento col reality di Canale 5.

Tra clip sulle prime liti pesanti tra i concorrenti, come quella tra Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis, e il racconto toccante di Ilona Staller, anche la prima coppia eliminata e la nuova formata da due concorrenti appena sbarcati. A uscire definitivamente dal gioco sono stati Marco Melandri e Ilona Staller, poi l’arrivo di tre naufraghi.





Isola dei Famosi 2022, Alvin interrompe la prova

Sono sbarcati sull’Isola dei Famosi 2022 Roberta Morise, Blind e Patrizia Bonetti e nel corso della puntata si è tenuta la prima prova del fuoco di questa edizione. A sfidarsi sono state Roberta Morise e Patrizia Bonetti per giocarsi la possibilità di restare su Playa Accoppiada e entrare in gioco insieme all’ex concorrente di X Factor.

Alvin ha dato loro le istruzioni, non potevano staccarsi da catene e pedana, poi ha rimarcato che la fiamma si sarebbe solo avvicinata senza sfiorarle.”È un discorso fisico, ma è il cervello che domina la prestazione. Serve grande concentrazione”, ha detto alla naufraghe che si sono dimostrate molto decise a vincere. Ma dopo diversi minuti hanno mostrato cenni di sofferenza. “Roberta si sta lamentando”, ha notato l’inviato de L’Isola dei Famosi 2022.

Patrizia Bonetti poco dopo il quarto minuto ha invece urlato. E quando il cronometro ha segnato 5 minuti e 50 secondi, Alvin è intervenuto: “La prova si può dire conclusa qui”, ha detto preferendo interrompere prima che le due naufraghe corressero dei rischi. Alla fine, la vittoria è stata assegnata a Roberta Morise, perché Patrizia Bonetti, nel tentativo di sfuggire al calore, aveva compiuto un lieve spostamento.

