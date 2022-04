“Loro lasciano il programma”. Isola dei Famosi, si scopre prima della eliminazione ufficiale

Mancano poche ore alla nuova puntata dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi su Canale 5. In Honduras continua a tenere banco la lite per il cocco scoppiata tra Jeremias Rodriguez e Carmen Di Pietro. L’attrice ha rispedito al mittente l’accusa di aver rubato un cocco, alimento particolarmente utile a sfamarsi sull’Isola. Il fratello di Belen aveva escogitato una punizione per lei: farla mangiare per ultima.

“Basta che lo prendi per ultimo il tuo pezzo! – aveva attaccato – Se poi lo tagli te o meno non ci sono problemi, ma tu lo prendi dopo tutti noi. Prima noi e alla fine te. Adesso mangiamo tutti noi e poi è il tuo turno. Io qui sto pensando al benessere nostro, del gruppo! Tanto tutti, qui sull’Isola dei Famosi, la pensano come me, che tu sarai ultima”.





La risposta di Carmen Di Pietro non è tardata ad arrivare con il gruppo dei naufraghi chi si è spaccato in due: una parte con lei, una parte con Jeremias. Nel dettaglio l’attrice ha detto: “Questa cavolata ci mancava, la battuta del giorno. Questo non lo decidi”. E Jeremias: “Vediamo se non lo decido io…”. Benzina sul fuoco che ha aumentato la pressione sui concorrenti dell’Isola dei Famosi.

Nel frattempo c’è attesa per scoprire quale sarà la coppia eliminata durante la puntata di lunedì 4 aprile. In nomination ci sono Lory Del Santo e Marco Cucolo, Blind e Roberta Morise e Gustavo e Jeremias Rodriguez. Una di loro dovrà lasciare la Palapa per raggiungere Playa Sgamada, dove si deciderà la sorte dei concorrenti. Il televoto questa settimana è in positivo (i telespettatori devono votare rispondendo alla domanda: “Chi vuoi salvare?”) ed i sondaggi parlano decisamente chiaro. Ad avere la peggio potrebbero essere Gustavo e Jeremias Rodriguez.

Nelle ultime ore Alvin è intervenuto a Isola Party raccontando alcuni retroscena dell’Isola dei Famosi targata Mediaset. “In quattro anni ce ne sono stati di momenti critici. Forse durante la prima Isola, all’inizio. Quell’anno abbiamo avuto il grande uragano arrivato dagli Stati Uniti. La prima puntata non siamo riusciti a farla”, ha fatto sapere. “Io a Cayo con poche persone giusto per far vedere che non c’erano le condizioni per fare il programma. Ero vestito con i sacchi della spazzatura, perché non ero pronto per un uragano. Anche le mutande erano fatte con i sacchetti di plastica, perché l’acqua entra ovunque. Non si è visto tutto in tv”, ha aggiunto.

“Li hanno rubati”. Furto all’Isola dei Famosi, se n’è accorta Carmen Di Pietro: “Ma che ca…”