L’Isola dei Famosi 2022 è iniziata. Lunedì 21 marzo Ilary Blasi ha inaugurato la sua seconda edizione del reality presentando subito la squadra, dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, ai naufraghi che in Honduras saranno guidati da Alvin. E proprio durante le presentazioni non è sfuggita una battutina che per tanti, tantissimi spettatori era rivolta ancora a Alfonso Signorini.

“Voglio anche presentare i miei due compagneros, che entrambi di Isola dei famosi se ne intendono. Nicola Savino che ha anche presentato un’edizione. Poi qui con me ho Vladimir Luxuria, che ha vinto, ha fatto l’inviata e ha già fatto l’opinionista. Ti manca soltanto di condurlo in pratica. E guarda che da opinionista a condurre un programma è proprio un attimo, credimi che lo so benissimo”. Inutile dire che sui social il pubblico de L’Isola dei Famosi 2022 si è scatenato.

Isola dei Famosi 2022, dove sono Guendalina ed Edoardo Tavassi?

Ma si è scatenato anche per un altro motivo: Edoardo e Guendalina Tavassi non sono entrati a L’Isola dei Famosi 2022 durante la prima puntata del reality e i telespettatori non hanno preso bene questa notizia. I due fratelli sono infatti nella lista dei naufraghi ma lunedì sera non si sono visti. Non sono sbarcati in Honduras perché rimasti a completare la quarantena in albergo, si legge sul sito Funweek.





Un mancato ingresso che ha deluso e non poco i fan di Guendalina Tavassi (e il fratello) nel corso della prima puntata de L’Isola dei Famosi 2022 ma mancano ancora altri naufraghi annunciati. Niente paura, bisognerà solo aspettare il secondo appuntamento del reality di Ilary Blasi, in programma giovedì 24 marzo, come si legge tra le Storie di Instagram del programma.

GUENDALINA TAVASSI É COSÍ ATTESA CHE CI FANNO SOFFRIRE E ASPETTARE



SE NON É POTENZA QUESTA, IO NON SO#isola pic.twitter.com/8prwateTVA March 21, 2022

Pensando a Guendalina in albergo che si starà studiando le mosse di ogni singolo concorrente guardando la puntata dal cell e utilizzando i giga dei Cugini di Campagna per l'hotspot. #isola March 21, 2022

I fratelli Tavassi entreranno in gioco giovedì insieme a Blind, Roberta Morise e Nick Luciani e Silvano Michetti dei Cugini di Campagna. Nel frattempo sono finiti in nomination queste coppie di naufraghi: Floriana Secondi – Antonio Zequila, Carmen Di Pietro – Alessandro e Marco Melandri – Ilona Staller. Nell’edizione di quest’anno i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 gareggiano infatti in coppia. Alcune di queste sono già formate, altre si sono formate lunedì sera.