In un paio di settimane l’Isola dei Famosi 2022 di Ilary Blasi ha già appassionato il pubblico di Canale 5. Nell’ultima puntata è stato eliminato dal gioco Antonio Zequila, che ha perso contro Floriana Secondi, mentre la coppia Clemente Russo e Laura Maddaloni sono stati battuti da Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro e prima di raggiungere Playa Sgamada hanno dato il loro bacio di giuda a Lory Del Santo.

Laura Maddaloni in particolare ha già dimostrato di essere molto competitiva e agguerrita all’Isola dei Famosi 2022. Non solo il fuorionda contro gli autori (l’abbiamo raccontato qui), si è anche scagliata contro alcuni compagni di gioco. Non ha preso bene infatti la nomination di Nicolas Vaporidis e ha accusato Lory Del Santo di averlo convinto a votarla.





Isola dei Famosi, Laura Maddaloni furiosa nel fuorionda

La judoka e ora concorrente all’Isola dei Famosi 2022 sostiene che alcuni naufraghi le avrebbero detto che Lory Del Santo avrebbe detto all’attore di non votare lei e il compagno Marco Cucolo e di nominare invece la coppia campana. Così, saputa questa voce, in un fuorionda dalla Palapa, Laura Maddaloni ha iniziato ad urlare, mettendo in mezzo anche Alvin come riporta il sito Biccy.

“Adesso voi tirate fuori le pal…il coraggio di dire cosa vi diceva Lory. Sì però lo dovete dire chiaro. Alvin senti che dice ora? Prima in onda negava e adesso ammette. Io la parte della pazza bugiarda non la faccio ve lo dico adesso. Ora dice che l’ha fatto, è andata dagli altri a dire di nominarci. Blind è un ragazzo di 20 anni non si mette a dire cavolate. Però anche voi altri in diretta dovete avere gli attributi di dire tutto”, ha detto la naufraga dell’Isola dei Famosi 2022.

L'atteggiamento di Lory crea nervosismo tra i Naufraghi: il fuori onda in Palapa #Isola https://t.co/yIu5ayS2Qe — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 3, 2022

E ancora: “Non posso accettarle, che lei mi volesse votare ok, ma queste cose che va in giro a fare ciu ciu ciu no, ma che gioco è?! Accetto di essere in nomination, ma non il modo in cui ci sono finita. Tutti mi avevano detto che Nicolas era stato condizionato da Lory Del Santo a nominarmi”. Ma una frase in particolare rivolta a quest’ultima ha fatto arrabbiare il pubblico: “Tutto quello che hai passato non ti è servito a niente”, ha detto Laura Maddaloni col marito che subito dopo queste parole le ha dato un colpetto alla gamba.

