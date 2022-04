Giovedì 31 marzo è andata in onda la quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2022 e come sempre non sono mancati i colpi di scena. Finalmente sono entrati in gioco Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo, poi la prima eliminazione vera del reality. Antonio Zequila ha lasciato l’Honduras con il 19% di voti contro l’81% di Floriana Secondi.

La coppia eliminata al televoto della quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2022 è stata invece quella composta da Clemente Russo e Laura con il 67% dei voti, battuti da Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro con il 33% delle preferenze. I due hanno dato il loro bacio di giuda a Lory Del Santo e successivamente hanno vinto la Prova del Fuoco.





Isola dei Famosi 2022, Laura Maddaloni contro gli autori

Di certo Laura Maddaloni si è subito imposta come uno dei personaggi più in vista all’Isola dei Famosi. Judoka, moglie di Clemente Russo e sorella di Marco Maddaloni, che per la cronaca ha vinto il reality di Canale 5 nel 2019, nel corso della diretta è stata spedita a Playa Sgamada col marito dopo aver perso il televoto contro Carmen Di Pietro ed il figlio Alessandro.

Arrivata alla Tana Dei Serpenti insieme agli altri sgamadi, Laura Maddaloni ha prima fatto la nomination per eleggere il Capo, che poi è risultato essere proprio il suo Clemente. Poco dopo, come riporta il sito Biccy, si è sfogata contro gli autori pensando di non essere in onda. “Siamo sempre stati bravi noi eh (io e Clemente, ndr) non ci lamentiamo mai e non facciamo mai scorrettezze”, ha iniziato rivolgendosi agli autori dell’Isola dei Famosi 2022.

Poi girandosi verso il marito Laura Maddaloni ha aggiunto: “C’era una sorpresa delle bambine e non ce l’hanno fatta vedere, hai capito Clemente? C’era una pergamena, l’ho presa e mi hanno detto ‘lasciala là’. Gli ho detto ‘sono troppo educata e la lascio qua’, ma questo non è giusto perché non mi hanno fatto vedere le bambine. Sono l’unica mamma a cui non sono state fatte vedere le bambine”. Rosy, Janet e Jane sono le figlie dei due che evidentemente dovevano far loro una sorpresa. Ma probabilmente è solo tutto rimandato.

