Quarta puntata de L’Isola dei Famosi. Il programma condotto da Ilary Blasi ha fatto il pieno di scontri e colpi di scena. A fare da padrone nella prima parte del programma, Jeremias Rodriguez che, con gran parte del gruppo, si sé scagliato contro Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Dallo studio, a prendere le difese di mamma e figlio, ci ha pensato Vladimir Luxuria che ha spiegato che il ‘tutti contro uno’ non è mai piaciuto al pubblico.

Aldilà delle ragioni e delle colpe, il pubblico va sempre a favorire coloro che vengono isolati. Poi ad essere duramente criticato è Nicolas Vaporidis, colpito da Clemente e Laura. L’attore è stato accusato di non aver personalità e di aver ceduto al volere di Lory Del Santo. Poi si è andati direttamente al televoto: la coppia eliminata al televoto della quarta puntata dell’Isola dei Famosi è stata quella composta da Clemente Russo e Laura con il 67% dei voti (Carmen e Alessandro 33%). Poco dopo, gli stessi, hanno dato il loro bacio di giuda a Lory Del Santo e successivamente hanno vinto la Prova del Fuoco.





Più tardi Carmen Di Pietro si è resa protagonista di un gioco per avere in cambio delle polpette al sugo. La naufraga dell’Isola dei Famosi, di fronte al prelibato piatto, ha accettato le condizioni: tutte le donne hanno baciato il figlio, che a sua volta ha dovuto indovinare le loro identità. Il ragazzo ha azzeccato solo due baci, quelli di Ilona ed Estefania.

Non ha indovinato quelli di Roberta Morise e Lory, che hanno mangiato le polpette insieme a Carmen. Ed ecco che sono entrati ufficialmente in gioco all’Isola dei Famosi Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo. Poi altre prove e infine la prima eliminazione dal programma: si tratta di Antonio Zequila con il 19% dei voti (Floriana 81%).

Poco dopo, nella Tana dei Serpenti, Marco Melandri ha apertamente dichiarato di voler lasciare l’Isola dei Famosi. Dallo studio, Manuela ha cercato di dargli la giusta energia per andare avanti con il suo percorso. Alla fine, Melandri ha deciso di restare. Ma non è finita, perché anche Jovana ha espresso lo stesso desiderio. Per darle forza è intervenuto il marito ed ex calciatore Filip Dordevic.

