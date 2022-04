Niente, neppure il tempo di dire buongiorno o buonasera. L’avventura di Silvano Michetti dei Cugini di Campagna all’Isola dei Famosi 2022 è durata pochissimo, quasi niente appunto. Perché? Beh, si dà il caso che, appena sbarcato in Honduras, il batterista e co-fondatore della famosissima band italiana abbia bestemmiato. E per questo è stato squalificato. Dopo aver visionato il filmato Mediaset ha deciso di espellere l’ultimo arrivato dal reality condotto da Ilary Blasi.

Ma intanto il gioco, pardon, lo show deve andare avanti. E così stasera, giovedì 7 aprile, su Canale5 andrà in onda una nuova puntata. È il sesto appuntamento dell’Isola dei Famosi dove di cose ne sono successe già tante. Dopo lo scontro tra Floriana e Nicolas, tanto per dirne una, la tensione si è alzata anche attorno alla coppia composta da Lory Del Santo e Marco Cucolo. Il fratello di Belen, Jeremias Rodriguez, ha attaccato la showgirl ed ex di Eric Clapton. E se l’è presa pure col suo attuale fidanzato.





Proprio Lory Del Santo e Marco Cucolo sono una delle due coppie finite in nomination e che quindi rischiano di dover lasciare l’isola. L’altra è quella formata da Ilona Staller e Roger Balduino. Ma chi sarà ad essere eliminato? Beh, andiamo a vedere cosa dicono i sondaggi on line. Tanto per cominciare ricordiamo che il pubblico dovrà rispondere alla domanda: “Chi vuoi salvare?”.

Secondo i sondaggi on line i telespettatori vorrebbero salvare Lory Del Santo e Marco Cucolo. E i risultati sono piuttosto chiari: parlano infatti di una percentuale che va dal 63 al 66% a favore loro. Dunque l’ex pornostar Ilona Staller, in arte Cicciolina, e Roger Balduino rischiano grosso.

Dunque non mancano i colpi di scena all’Isola dei Famosi 2022. L’arrivo di Nick Luciani e Silvano Michetti dei Cugini di Campagna ha creato subito scompiglio. Qualcuno ricorderà che gli stessi componente della band si erano presi protagonisti di una polemica nientemeno contro i Maneskin accusati di copiare il loro stile… Fuori Silvano, dunque, resta in gioco Nick, mentre Lory Del Santo e Marco Cucolo sfidano in nomination Ilona Staller e Roger Balduino. Chi saranno i prossimi a lasciare l’Isola? I sondaggi saranno confermati oppure ci sarà l’ennesima sorpresa?

“Perché ha bestemmiato”. Isola, Ilary Blasi svela cosa è successo a Silvano dei Cugini di campagna dopo lo sbarco