Una squalifica in tempi record, un po’ come era accaduto a Stefano Bettarini, che a 48 ore dal suo ingresso al Grande Fratello Vip si era lasciato scappare una bestemmia ed era stato costretto a lasciare la casa. L’avventura di Silvano Michetti all’Isola dei Famosi 2022 è durata come un gatto in tangenziale.

Sbarcato sulla spiaggia di Cayo Cochinos, il batterista e fondatore dei Cugini di campagna aveva bestemmiato e di fatto la sua esperienza all’Isola dei Famosi è durata appena cinque minuti. Dopo un’attenta visione, Mediaset ha confermato la parola blasfema e ha proceduto alla squalifica di Silvano Michetti.





Isola dei Famosi 2022. Ilary Blasi: “Perché Silvano ha bestemmiato”

“Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano dei ‘Cugini di Campagna’ dall’Isola dei Famosi. È stato infatti verificato che nel corso della diretta di lunedì sera, il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos ha effettivamente usato un’espressione blasfema”, spiega il comunicato ufficiale di Mediaset, che si scusa per l’”episodio inaccettabile”.

A commentare la squalifica di Silvano Michetti ci ha pensato Ilary Blasi. A Le Iene, dopo tre anni dall’ultima conduzione del programma Mediaset, Ilary Blasi è tornata nella veste di ospite e ha spiegato anche perché Silvano Michetti, batterista e fondatore dei Cugini di campagna, sbarcato in Honduras insieme al collega Nick Luciani, si è lasciato sfuggire la bestemmia.

Il percorso di Silvano dei Cugini di Campagna all'#Isola dei Famosi. pic.twitter.com/F5qtRuLJNG — Trash Italiano (@trash_italiano) April 6, 2022

“Una bella domanda, Silvano dei Cugini di campagna, è vero che ha bestemmiato? In pratica è arrivato sull’Isola, – ha raccontato Ia conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022 – ha pestato un riccio ed ha sganciato un bestemmione. Ha preso il premio Bettarini d’oro, la bestemmia più veloce della terra. Quindi è vero che è stato eliminato già?”. Per il concorrente la squalifica è stata inevitabile: “Sì è vero quello che hai detto. Già, è stato espulso purtroppo. L’abbiamo squalificato, vabbè questo è il regolamento, per questo è arrivata questa decisione“.

