Ormai a ‘L’Isola dei Famosi’ c’è già una certezza: Floriana Secondi non sta vivendo affatto bene questo inizio di reality show e ha già avuto diversi litigi. In primis si sono registrati un paio di battibecchi pesanti con Antonio Zequila, con il quale è stata costretta a vivere legata. Ora però ha puntato il dito anche contro un altro naufrago e nei suoi confronti ci sono state pesanti illazioni. Una situazione turbolenta, che rischia davvero di degenerare, verificatasi a poche ore dalla nuova puntata con Ilary Blasi.

Nel corso della lite di Floriana Secondi con Zequila, quest’ultimo ha chiesto all’ex gieffina: “Andiamo a farci il bagno?”, ma lei ha risposto: “Non posso nuotare, ho un problema fisico”. Poi il concorrente ha detto di aver preso la decisione di togliere la corda e di vivere da solo. Cosa che però non è consentita dal regolamento. Queste le parole di Floriana: “Ragazzi, ha detto che vuole slegarsi, quindi siete d’accordo? Si prenderà la responsabilità, io ragazzi non posso stare tutto il giorno a sentire che vuole farsi il bagno”.





Nel daytime del 24 marzo de ‘L’Isola dei Famosi’, si è dunque assistito a questo scontro verbale tra Floriana Secondi e un naufrago. L’ex vincitrice del ‘Grande Fratello’ ha affermato: “Tu sei solamente un privilegiato, non sei stato scelto e non devi affrontare il televoto. Sei un bugiardo, un grande attore”. Immediatamente gli altri concorrenti che si trovano in Honduras hanno però detto che sono state fatte semplicemente delle scelte e quindi questo astio nei riguardi dell’uomo sono parse assurde.

In particolare, Floriana Secondi ha attaccato l’attore de ‘Notte prima degli esami’, Nicolas Vaporidis, che è sembrato molto sorpreso e praticamente sconvolto da quelle parole della compagna di avventura. E ha esclamato, parlando con altri concorrenti: “Io non sono qui per fare questi show, sono venuto per mettermi in gioco e per sopravvivere su un’isola deserta. E anche per stare con altre persone molto piacevoli”. E sul web praticamente tutti hanno puntato l’indice contro la donna.

I telespettatori non hanno assolutamente compreso le motivazioni di questa rabbia incontrollata di Floriana Secondi e sono convinti che gli altri naufraghi siano già stanchi dei suoi comportamenti. A questo punto gli utenti sono sempre più sicuri di una cosa: difficilmente l’esperienza a ‘L’Isola dei Famosi’ per lei durerà a lungo, se dovesse continuare con questi atteggiamenti. Infatti, potrebbero deciderla di mandarla via il prima possibile.

